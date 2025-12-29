Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 декабря: где сбои в РФ

Сегодня, 29 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Омской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 29 декабря

На мониторинговом сайте «Сбой.рф» фиксируются жалобы на неполадки мобильного интернета во множестве регионов. По словам абонентов, они не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Больше всего жалоб поступило от пользователей МТС — 57 обращений за сутки. Ранее этот показатель составил — 346. Жалобы оставляют юзеры из Москвы, Омской, Новосибирской областей — по 10%, Санкт-Петербурга, Свердловской области — по 8%, Забайкальского края, Смоленской, Самарской, Оренбургской, Амурской, Иркутской областей, Сахалина, Приморского края, Московской области — по 5%, Краснодарского, Хабаровского краев, Татарстана, Марий Эл — по 3%.

На других операторов также поступают жалобы. В верхних строчках рейтинга оказались следующие регионы: Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская, Ивановская, Нижегородская, Ярославская, Новгородская области, Приморский, Забайкальский края.

Почему не работает мобильный интернет 29 декабря

Мобильный интернет отключают намеренно — в качестве меры безопасности на фоне угрозы атаки БПЛА. Дроны могут использовать базовые станции связи для коммуникации и управления.

Президент России Владимир Путин заявил, что ограничения мобильной связи в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

Заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным из соображений безопасности, заявили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Ограничения на работу мобильного интернета снимают, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили в ведомстве.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 29 декабря на территории страны сбили 89 украинских дронов. В Брянской области ликвидировали 49 БПЛА, Новгородской — 19, Адыгее — 11, Краснодарском крае — семь, Орловской, Ростовской, Смоленской областях и над акваторией Азовского моря — по одному.

В оперштабе Кубани заявили, что украинские БПЛА совершили налет на Краснодарский край. В станице Кущевской обломки дронов повредили два жилых дома и газовую трубу. В одном из домов произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами экстренных служб.

Какие сайты работают во время отключения мобильного интернета

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

