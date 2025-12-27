Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 12:41

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 декабря: где сбои в РФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня, 27 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Краснодарском крае и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, Yota, Т2 и «МегаФон». Что об этом известно, в чем причины?

Где в РФ не работает мобильный интернет 27 декабря

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 27 декабря, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Yota , T2, «МегаФона» и других операторов сообщают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами, QR-кодами, а также скачивать документы и медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 27 декабря поступило от пользователей МТС. Порядка 18% жалоб приходятся на Москву, 14% — на Саратовскую область, 8% — на Свердловскую область и Пермский край, 6% — на Новгородскую и Ростовскую области, 4% — на Челябинскую, Курганскую области, Татарстан и Алтайский край, 2% — на Калужскую, Вологодскую, Омскую, Архангельскую, Ярославскую, Московскую, Рязанскую области, Хабаровский и Приморский края.

Почему не работает мобильный интернет 27 декабря

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пояснил, что ограничения мобильной связи в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

«Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности налетов и ударов дронов», — заявил глава РФ.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В департаменте информационных технологий и связи ЯНАО сообщили, что в интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным.

«Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — добавили в ведомстве.

Будет ли мобильный интернет работать в новогодние праздники

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил жителей, что в преддверии новогодних праздников и во время каникул силовые структуры могут временно ограничивать мобильную связь на территории региона.

«Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибервмешательства в работу инфраструктуры вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти. Желательно предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими, в том числе посредством мессенджера MAX», — сказал он.

При этом в периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ

Минцифры РФ также пополнило белый список онлайн-сервисов сайтами Совфеда, МВД и МЧС России, платформами «Движение Первых» и «Объясняем.рф». Также туда попали «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Росатом Сеть зарядных станций», «Мотив», Московская Биржа, HeadHunter, «Ситидрайв», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 27 декабря: что завтра, давление, головокружение

Почему не работает WhatsApp 27 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют

Что будет с рублем? Курс сегодня, 27 декабря, что с долларом, евро и юанем

новости
мобильный интернет
сбои
общество
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На популярном российском горнолыжном курорте закрыли трассы
Угроза «ледяного апокалипсиса» нависла над тремя странами Евросоюза
Королевская семья Британии: последние новости, странный поступок сына Кейт
«Я совсем больная»: известная актриса заявила о серьезном недуге
«Ты — причина календарей»: уехавший из России актер поздравил жену
Заявление в защиту арестованного в Польше археолога направят в ЮНЕСКО
Бешеная лиса покусала мужчину и его собаку под Уфой
Силовики скрутили аферистов, обворовывавших бойцов СВО
Россиянам рассказали, когда лучше пить кофе
Найден способ борьбы с контрафактом на российском рынке
Литва сняла табу на противопехотные мины
Раскрыт скромный райдер комика Незлобина
Смертельное ДТП с россиянами в Белоруссии переросло в уголовное дело
Спальня без перегруза: как текстиль заменяет декор
В Минобороны раскрыли, кто контролирует Купянск
В Госдуме эмоционально высказались о ликвидации Капустина
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 декабря, фото, видео
Европа на фоне праздников потребляет газ рекордными темпами
Киевский метрополитен частично остался без электричества
Названо время закрытия Красной площади 31 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.