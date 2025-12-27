Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 декабря: где сбои в РФ

Сегодня, 27 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Краснодарском крае и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, Yota, Т2 и «МегаФон». Что об этом известно, в чем причины?

Где в РФ не работает мобильный интернет 27 декабря

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 27 декабря, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Yota , T2, «МегаФона» и других операторов сообщают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами, QR-кодами, а также скачивать документы и медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 27 декабря поступило от пользователей МТС. Порядка 18% жалоб приходятся на Москву, 14% — на Саратовскую область, 8% — на Свердловскую область и Пермский край, 6% — на Новгородскую и Ростовскую области, 4% — на Челябинскую, Курганскую области, Татарстан и Алтайский край, 2% — на Калужскую, Вологодскую, Омскую, Архангельскую, Ярославскую, Московскую, Рязанскую области, Хабаровский и Приморский края.

Почему не работает мобильный интернет 27 декабря

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пояснил, что ограничения мобильной связи в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

«Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности налетов и ударов дронов», — заявил глава РФ.

В департаменте информационных технологий и связи ЯНАО сообщили, что в интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным.

«Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — добавили в ведомстве.

Будет ли мобильный интернет работать в новогодние праздники

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил жителей, что в преддверии новогодних праздников и во время каникул силовые структуры могут временно ограничивать мобильную связь на территории региона.

«Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибервмешательства в работу инфраструктуры вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти. Желательно предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими, в том числе посредством мессенджера MAX», — сказал он.

При этом в периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

Минцифры РФ также пополнило белый список онлайн-сервисов сайтами Совфеда, МВД и МЧС России, платформами «Движение Первых» и «Объясняем.рф». Также туда попали «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Росатом Сеть зарядных станций», «Мотив», Московская Биржа, HeadHunter, «Ситидрайв», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

