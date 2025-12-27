Почему не работает WhatsApp 27 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют

Почему не работает WhatsApp 27 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют

Сегодня, 27 декабря, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает WhatsApp 27 декабря

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 26 декабря, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную отправку сообщений, отсутствие оповещений, сбои при загрузке видео, фото и совершении звонков и полное отсутствие доступа к мессенджеру.

Порядка 38% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 27 декабря приходятся на Москву, 9% — на Санкт-Петербург, 6% — на Краснодарский край, 5% — на Ярославскую область, 4% — на Ростовскую, Челябинскую и Московскую области, 3% — на Красноярский край, 2% — на Томскую, Новосибирскую, Владимирскую, Смоленскую, Оренбургскую, Пензенскую, Калужскую и Свердловскую области, а также Камчатский и Хабаровский края.

Почему не работает WhatsApp 27 декабря

Президент России Владимир Путин пояснил, что главная проблема функционирования зарубежных мессенджеров на территории РФ заключается в соблюдении российского законодательства.

«В отношении Telegram и других мессенджеров проблема только в одном — в соблюдении российских законов. И проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — сказал он во время прямой линии.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Будет ли WhatsApp полностью заблокирован в РФ

Роскомнадзор заявил, что ограничительные меры будут действовать до полного выполнения всех законодательных требований. В противном случае не исключается возможность полной блокировки сервисов.

Ранее, в августе 2025 года, в отношении WhatsApp и Telegram были заблокированы голосовые звонки, а в октябре ввели частичные ограничения.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов считает, что WhatsApp продолжит работать в России до Нового года, но позднее будет заблокирован.

«Я думаю, что до Нового года полной блокировки WhatsApp не будет. Десятки миллионов наших граждан привыкли к этому мессенджеру. Считаю, что применение таких мер займет примерно два или три месяца. Я надеюсь, что все-таки до Нового года мы еще сможем через WhatsApp что-то пересылать», — прокомментировал он NEWS.ru.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 27 декабря: что завтра, давление, головокружение

Погода в Москве в субботу, 27 декабря: ждать ли сильного холода и снегопада

Затяжные дожди и потепление до +10? Погода в Москве в январе: чего ждать