Почему не работает WhatsApp 26 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют

Сегодня, 26 декабря, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает WhatsApp 26 декабря

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 26 декабря, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную отправку сообщений, отсутствие оповещений, сбои при загрузке фото, видео и совершении звонков и полное отсутствие доступа к мессенджеру.

Порядка 36% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 26 декабря приходятся на Москву, 8% — на Московскую область и Санкт-Петербург, 6% — на Воронежскую область, 5% — на Ярославскую, Новосибирскую и Свердловскую области, 4% — на Владимирскую область, 3% — на Хабаровский край, 2% — на Ростовскую, Рязанскую, Калужскую, Ленинградскую, Челябинскую области, Татарстан и Краснодарский край, 1% — на Белгородскую и Тамбовскую области.

Почему не работает WhatsApp 26 декабря

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что основная проблема функционирования зарубежных мессенджеров на территории РФ заключается в соблюдении российского законодательства.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«В отношении Telegram и других мессенджеров проблема только в одном — в соблюдении российских законов. И проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — пояснил он.

В Роскомнадзоре заявили, что продолжат ограничивать работу WhatsApp, поскольку компания нарушает российское законодательство. В августе ведомство ввело постепенную деградацию звонков в мессенджере.

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — уточнили в РКН.

Регулятор также подчеркнул, что WhatsApp используют для организации терактов, вербовки их исполнителей, мошеннических и других преступлений. При этом мессенджер не принимает меры для пресечения этих действий.

«В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — добавили в Роскомнадзоре.

Когда в РФ полностью заблокируют WhatsApp

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предположил, что WhatsApp продолжит работать в России до Нового года, но позднее будет заблокирован.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

«Я думаю, что до Нового года полной блокировки WhatsApp не будет. Десятки миллионов наших граждан привыкли к этому мессенджеру. Считаю, что применение таких мер займет примерно два или три месяца. Я надеюсь, что все-таки до Нового года мы еще сможем через WhatsApp что-то пересылать», — сказал он NEWS.ru.

