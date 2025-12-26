Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 11:14

Почему не работает WhatsApp 26 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сегодня, 26 декабря, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает WhatsApp 26 декабря

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 26 декабря, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную отправку сообщений, отсутствие оповещений, сбои при загрузке фото, видео и совершении звонков и полное отсутствие доступа к мессенджеру.

Порядка 36% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 26 декабря приходятся на Москву, 8% — на Московскую область и Санкт-Петербург, 6% — на Воронежскую область, 5% — на Ярославскую, Новосибирскую и Свердловскую области, 4% — на Владимирскую область, 3% — на Хабаровский край, 2% — на Ростовскую, Рязанскую, Калужскую, Ленинградскую, Челябинскую области, Татарстан и Краснодарский край, 1% — на Белгородскую и Тамбовскую области.

Почему не работает WhatsApp 26 декабря

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что основная проблема функционирования зарубежных мессенджеров на территории РФ заключается в соблюдении российского законодательства.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«В отношении Telegram и других мессенджеров проблема только в одном — в соблюдении российских законов. И проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — пояснил он.

В Роскомнадзоре заявили, что продолжат ограничивать работу WhatsApp, поскольку компания нарушает российское законодательство. В августе ведомство ввело постепенную деградацию звонков в мессенджере.

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — уточнили в РКН.

Регулятор также подчеркнул, что WhatsApp используют для организации терактов, вербовки их исполнителей, мошеннических и других преступлений. При этом мессенджер не принимает меры для пресечения этих действий.

«В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — добавили в Роскомнадзоре.

Когда в РФ полностью заблокируют WhatsApp

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предположил, что WhatsApp продолжит работать в России до Нового года, но позднее будет заблокирован.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

«Я думаю, что до Нового года полной блокировки WhatsApp не будет. Десятки миллионов наших граждан привыкли к этому мессенджеру. Считаю, что применение таких мер займет примерно два или три месяца. Я надеюсь, что все-таки до Нового года мы еще сможем через WhatsApp что-то пересылать», — сказал он NEWS.ru.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 26 декабря: что завтра, риск инсульта, сильные боли

Снежная метель и дубак до −30? Погода в Москве в конце декабря: чего ждать

Колючий снегопад и холод до -15? Погода в Москве в конце января: чего ждать

новости
блокировки
общество
сбои
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У Плющенко появились осложнения после пластики у хирурга Хайдарова
Курсантам СБУ подарят «путевки» в зону боевых действий
Филолог объяснил, как Сергей Есенин получил всенародную любовь
Снег кружится, летает и тает: последствия сильного ненастья в Москве
Шевченко призвал отстранить от Олимпиады поддерживающие Россию страны
Раскрыто, где несла бомбу задержанная за попытку теракта в Севастополе
Звезду «9 роты» госпитализировали из-за обострения бронхита
Почему не работает WhatsApp 26 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
Таможенники задержали россиянина с полусотней редких шкур
Состоялось открытие самого длинного автомобильного тоннеля в мире
Готовим десерт с алкоголем: классический тирамису дома
В России тысячи семей могут освободить от налогов
Правительство расширит меры поддержки ветеранов СВО и их сопровождающих
К Австралии направили судно для поиска пропавшего 11 лет назад самолета
Румыния вновь взялась за Украину из-за турецких пулеметов в порту
Опубликованы кадры задержания готовившей теракт против офицера МО россиянки
Стало известно, как изменились цены на продукты к новогоднему столу
Магнитные бури сегодня, 26 декабря: что завтра, риск инсульта, сильные боли
На Украине раскрыли, что мешает проведению выборов
В российской электронике начнут усиленно искать иностранные детали
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.