Снежная метель и дубак до −30? Погода в Москве в конце декабря: чего ждать

В конце 2025 года в Москве образуется устойчивый снежный покров, сообщают метеорологи. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 22 по 31 декабря, ждать ли снежной метели и дубака до −30 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце декабря

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на следующей неделе в Москву придет волна похолодания, когда столбики термометров будут опускаться до −15 градусов.

«Столбики термометров будут колебаться около 0 градусов, а примерно с 17 часов уйдут в минус, и начнется полярное вторжение, которое на пик выйдет к среде, когда морозы окрепнут до −15 градусов. По уточненным данным, ожидается, что появившийся сегодня небольшой снежный покров будет постепенно увеличиваться и к следующим выходным достигнет 5–7 см, а к Новому году высота сугробов составит 13 см. Зима порадует москвичей в преддверии Нового года», — отметил он.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в беседе с NEWS.ru также сообщил, что в ближайшие несколько дней в столичном регионе прогнозируются морозы и снегопады.

«Со вторника погоду будет определять антициклон, осадков не ожидается, при этом начнется резкое похолодание. В ночные часы во вторник столбики термометров опустятся до отметки −11 градусов, в среду — до −14, в четверг — снова от −6 до −11 градусов. Днем 23–24 декабря от −5 до −10 градусов, временами в эти дни на небе будет появляться солнце», — добавил специалист.

Ильин уточнил, что в четверг днем снова станет облачно, но также без осадков, как и в предыдущие дни. В ночь на пятницу температура останется в диапазоне от −2 до −7 градусов, а днем потеплеет до −1 градуса.

«В субботу и воскресенье после кратковременного потепления в регион начнут возвращаться морозы. По области в ночные часы температура воздуха опустится до −15 градусов. Днем 27 декабря ожидается не выше −10, а 28-го — от −7 до −12 градусов. На небе будет облачно с прояснениями, местами в субботу небольшой снег», — подчеркнул синоптик.

По данным метеосервисов, в понедельник, 29 декабря, температура воздуха в течение всего дня будет отрицательной. Ночью столбик термометра покажет около −9 градусов, а днем воздух прогреется лишь до −6 градусов. Прогнозируется снег, который может быть достаточно интенсивным, особенно в первой половине дня. Ветер будет западным слабым, а атмосферное давление — сравнительно высоким, около 753 мм ртутного столба.

Вторник, 30 декабря, станет немного холоднее. Ночью температура опустится до −10 градусов, а днем составит около −8 градусов. Снегопад прекратится, погода будет облачной с прояснениями.

В среду, 31 декабря, погода будет морозной и снежной. Ночью и утром еще будет довольно холодно, около −11 градусов, но в течение дня воздух постепенно прогреется до −5 градусов. Вероятность снега в этот день очень высока. Он начнется утром и, вероятно, продолжится с перерывами до самого вечера.

Таким образом, в Москве в конце декабря ожидаются снежные метели, но дубак до −30 градусов не прогнозируется.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце декабря

Метеоролог Александр Ильин сообщил, что на следующей неделе в Санкт-Петербурге будет стоять относительно мягкая погода.

«В понедельник, 22 декабря, днем столбики термометров поднимутся до +1 градуса, ночью опустятся до −1 градуса. На протяжении суток ожидается мокрый снег. Во вторник и среду в Северной столице похолодает до −4 градусов днем и до −6 градусов в ночные часы. В ночь на 23 декабря местами возможен небольшой снег, затем осадки не прогнозируются. В четверг на протяжении суток — от 0 до −2 градусов, при этом начнется снег. В пятницу ночью — в диапазоне от −1 до −3 градусов, днем — около −1 градуса, облачно, без осадков, в первой половине дня местами возникнут туманы», — сообщил он в разговоре с NEWS.ru.

В субботу, 27 декабря, ночью в городе похолодает до −6 градусов, днем будет не выше −4 градусов, местами снег. В воскресенье на протяжении всех суток температура будет в пределах от −6 до −8 градусов.

В понедельник, 29 декабря, температура воздуха в течение всего дня будет стабильно держаться на уровне −4 градусов. Серьезных осадков не ожидается. Ветер западный и северо-западный умеренный, 3–5 м/с. Атмосферное давление будет постепенно снижаться с 760 до 758 мм ртутного столба.

Вторник, 30 декабря, принесет небольшое похолодание. Температура днем составит около −5 градусов. Облачная погода с пасмурным небом сохранится, и во второй половине дня, примерно с 15:00 до 21:00, ожидается слабый снег. Ветер останется западным, но к вечеру может усилиться. Давление продолжит свое плавное падение до 752 мм ртутного столба.

В среду, 31 декабря, температура в Северной столице прогнозируется на уровне −5 градусов, с кратковременным снегом днем и вечером. Ветер ожидается западный и северо-западный, а атмосферное давление стабилизируется около 751 мм ртутного столба.

