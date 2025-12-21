Что будет с рублем? Курс сегодня, 21 декабря, что с долларом, евро и юанем

Резкого ослабления рубля на следующей неделе не ожидается, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 21 декабря?

Курс доллара, евро и юаня 21 декабря

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 21 декабря, составляет 80,7220 рубля, курс евро — 94,5120 рубля, курс юаня — 11,4463 рубля.

По мнению экономистов, у рубля будет хорошая поддержка в конце 2025 года. Во-первых, это сохраняющаяся жесткая денежно-кредитная политика Банка России, даже после снижения ключевой ставки 16%.

19 декабря она остается на очень высоком уровне, поддерживая привлекательность рублевых сбережений, уверены эксперты.

Во-вторых, в пользу рубля играет декабрьский налоговый период, когда экспортеры продают валютную выручку, а также продолжающиеся ежедневные продажи валюты Министерством финансов по бюджетному правилу в объеме свыше 15 млрд рублей, добавили аналитики.

Что будет с рублем на следующей неделе

По мнению Александра Шепелева, равновесие на валютном рынке в конце 2025 года может быть нарушено, но доллар будет стоить около 81 рубля.

«Влияние на баланс предложения и спроса на зарубежную валюту на российском финансовом рынке может оказать приближение новогодних праздников. Расходы бюджетов всех уровней, компаний и домохозяйств выходят на максимум. Увеличивается физический спрос на валюту — многие готовятся к зарубежным поездкам. Негативно для курса нацвалюты и ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ», — отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Шепелев также уточнил, что в пользу рубля в ближайшие дни могут сыграть геополитический оптимизм и относительно стабильный приток экспортной выручки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев считает, что, несмотря на эпизодические импульсы укрепления, общий курс на умеренное ослабление рубля до сих пор сохраняется.

«Если регулятор даст сигнал на продолжение цикла смягчения, рубль может немного отступить. Но пока фундаментальные факторы — крепкие экспортные потоки, бюджетные продажи валюты и снижающаяся инфляция — поддерживают российскую валюту вблизи текущих уровней», — подчеркнул эксперт в беседе с aif.ru.

При этом эксперт финансового рынка Андрей Бархота в комментарии NEWS.ru заявил, что рубль может ослабнуть до 92 рублей в последние дни 2025 года.

«Если говорить о курсе доллара, который сформируется к концу 2025 года, то он должен быть в компромиссном коридоре между управляемой девальвацией и относительно спокойным уровнем, чтобы не вызвать виток новой инфляции, то есть между уровнем 92–105 рублей за доллар. Более низкая ставка должна быть в рублях для того, чтобы убрать навес спроса на российскую валюту. Также возможны какие-то интервенции или операции на открытом рынке. Комбинация этих факторов способна вызвать управляемую девальвацию до уровня приблизительно 92–95 рублей за доллар», — резюмировал экономист.

