Погода в Москве в воскресенье, 21 декабря: ждать ли снега и похолодания

В Москве и Московской области завтра, 21 декабря, ожидаются небольшие осадки и гололедица, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 21 декабря

В Москве завтра, 21 декабря, в ночное время на дорогах ожидается гололедица.

«21 декабря будет облачная погода. Небольшие осадки. Ночью местами гололед. Температура в Москве ночью – от -1 до +1 градуса, по области – от +3 до -2 градусов. Температура днем в Москве – от 0 до +2 градусов, по области – от +3 до -2 градусов. Ветер юго-западный и западный, 6–11 м/с. Местами гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в воскресенье в российской столице заморозков не ожидается.

«Плотная облачность даже в условиях повышенного атмосферного давления удерживает тепло, не давая земле остывать. Даже самая продолжительная ночь с 21 на 22 декабря останется теплее многолетних значений почти на 7 градусов», — отметила синоптик.

По данным метеорологических центров, температура воздуха в течение всего дня будет стабильной. Ночные и утренние часы встретят москвичей показателями около +1 градуса. Днем столбик термометра поднимется до +2 градусов. Несмотря на плюсовые значения, из-за высокой влажности и умеренного ветра погода на улице будет ощущаться прохладнее. Утром небо будет малооблачным, а к полудню и вечером облачность усилится. Ближе к вечеру синоптики не исключают кратковременных осадков в виде дождя со снегом, особенно на окраинах города. Ветер ожидается юго-западный, слабый или умеренный, со скоростью 3-4 м/с. Атмосферное давление будет пониженным, около 744–749 миллиметров ртутного столба.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 21 декабря

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 декабря в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде дождя.

«21 декабря будет облачная погода. Небольшой дождь, днем местами. Ветер ночью юго-западный, западный, днем северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью – от +2 до +4 градусов. Температура воздуха в течение суток – от +2 до +4 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что 21 декабря придет волна похолодания.

«В воскресенье, 21 декабря, после очень теплой ночи дневная температура начнет медленно понижаться. Поэтому можно говорить о том, что заканчивается этот очень длительный теплый период именно в эти выходные дни», — отметил метеоролог.

