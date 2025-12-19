Погода в Москве в субботу, 20 декабря: ждать ли оттепели и мощных ливней

Погода в Москве в субботу, 20 декабря: ждать ли оттепели и мощных ливней

В Москве и Московской области завтра, 20 декабря, ожидаются небольшие осадки, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 20 декабря

В Москве завтра, 20 декабря, ожидаются порывы ветра до 11 м/с и осадки в смешанной фазе.

«20 декабря будет облачная погода. Ночью преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью — от 0 до -2 градусов, по области — от +1 до -4 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Днем по области местами небольшие осадки. Температура днем в Москве – от 0 до +2 градусов, по области — от +3 до -2 градусов. Местами гололедица. Ветер юго-западный 6–11 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в субботу в российской столице ожидается оттепель.

«В субботу аэросиноптическая ситуация не изменится. Облачно с неустойчивыми прояснениями, без осадков. Ночью в столице около 0 градусов, в Подмосковье до -4 градусов, местами возможна гололедица, днем снова слабая оттепель. В воскресенье скользнет холодный фронт, отметившись небольшими скоротечными осадками в виде снега, мокрого снега, местами с вкраплениями ледяного дождя, и снова около 0 градусов», — заявил синоптик.

По данным метеорологических центров, температура воздуха в Москве в течение субботы будет колебаться около нулевой отметки. Ночные показатели составят от 0 до -2 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +2 градусов. Небо над городом будет затянуто облаками. Значительных осадков не ожидается, их вероятность оценивается как крайне низкая. Однако в Московской области местами все же возможны небольшие осадки в виде снега. Ветер будет юго-западным, умеренной силы. Днем прогнозируются порывы ветра до 11 м/с. Атмосферное давление будет постепенно снижаться в течение суток, оставаясь в пределах нормы — около 750 миллиметров ртутного столба.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 20 декабря

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 декабря в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде дождя.

«20 декабря будет облачная погода. Временами небольшой дождь, морось. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — от +2 до +4 градусов. Температура воздуха днем — от +3 до +5 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что в ближайшие дни будет стоять теплая погода.

«В выходные дни будет еще теплее, температура воздуха в Санкт-Петербурге до +5 градусов и даже немного выше. Снова складывается такая ситуация, когда максимальная температура воздуха будет наблюдаться в городе в ночные часы воскресенья. Связано это с очередной порцией теплого воздуха, поступающего к нам с запада вместе с очередным атмосферным фронтом. Приходит он к нам сегодня вечером и уже в ночь на субботу пойдет дождь, который будет сохраняться весь день и еще останется и на воскресенье тоже, но интенсивность его будет уменьшаться», — отметил метеоролог.

Читайте также:

Ведущие прямой линии Зарубин и Березовская: чем известны, связь с Путиным

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 декабря: где сбои в РФ

Магнитные бури сегодня, 19 декабря: что завтра, сильные боли, давление