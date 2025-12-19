Ведущие прямой линии Зарубин и Березовская: чем известны, связь с Путиным

19 декабря 2025 года. Ведущие, журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская во время специальной программы «Итоги года» с президентом РФ Владимиром Путиным

Ведущие прямой линии Зарубин и Березовская: чем известны, связь с Путиным

Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Чем они известны, что их связывает с президентом России?

Чем известен Зарубин

Павел Зарубин родился 7 сентября 1981 года в башкирском городе Белорецке, окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. В 2022 году победил в первом всероссийском конкурсе «ТЭФИ-регион» в номинации «Репортер».

В 2000 году Зарубин начал работу репортером в службе новостей телекомпании «Четвертый канал» в Екатеринбурге. С ноября 2003 года является корреспондентом программы «Вести» телеканала «Россия 1». С осени 2018 года — автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин».

Зарубин в 2019 году стал первым журналистом в мире, которому удалось получить эксклюзивный комментарий лидера КНДР Ким Чен Ына. Также он является единственным российским тележурналистом, сумевшим взять комментарий у президента США Дональда Трампа.

19 декабря 2025 года. Ведущий, журналист Павел Зарубин во время специальной программы «Итоги года» с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Зарубин записал несколько эксклюзивных интервью с президентом России Владимиром Путиным о ключевых международных и российских событиях.

В мае 2025 года на Первом канале показали документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», одним из авторов ленты выступил Зарубин. В ходе интервью российский лидер показал журналистам свою кремлевскую квартиру, в которой ночует последние три года, библиотеку, кинозал и домашнюю часовню.

Подробности личной жизни Зарубин не раскрывает. По данным СМИ, он женат на однокурснице Марии Калашниковой.

Чем известна Березовская

Екатерина Березовская родилась в Москве 4 февраля 1990 года. После окончания Измайловской гимназии она поступила в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) на факультет журналистики. Во время учебы параллельно работала на каналах РЕН ТВ и «Россия 1».

После окончания вуза Березовская начала работать на Первом канале в роли ведущей утренних передач. До 2014 года делала репортажи для ВГТРК. С 2017 года присоединилась к проекту «Первая студия». В 2020 году заняла место коллеги Екатерины Андреевой в программе «Время».

9 июня 2025 года журналист была удостоена телевизионной премии «ТЭФИ».

Березовская с 2014 года состоит в браке с корреспондентом Константином Панюшкиным. Супруги вместе работают на Первом канале. Первое время они скрывали свои отношения от публики.

19 декабря 2025 года. Ведущая, журналистка Екатерина Березовская во время специальной программы «Итоги года» с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Проблем никогда не было, да и вообще на телевидении все или женаты, или были женаты, или встречаются. Свободного времени у всех крайне мало, вот и получается, что знакомятся в основном на работе. С самого начала мы шифровались, это было классно», — рассказывала ведущая.

Березовская не имеет никакого отношения к российскому олигарху Борису Березовскому, который стоял у истоков создания партии «Единство», а в 2000 году ушел из Госдумы и уехал в Лондон. Отца телеведущей зовут Владимир.

Березовская и Зарубин также совместно вели прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в 2023 году.

Читайте также:

Нудные ветра и холод до -9? Погода в Москве в январские выходные: что ждать

Магнитные бури сегодня, 19 декабря: что завтра, сильные боли, давление

Почему не работает WhatsApp 19 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют