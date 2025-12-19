Ведущие прямой линии Зарубин и Березовская: чем известны, связь с Путиным

Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Чем они известны, что их связывает с президентом России?
Чем известен Зарубин
Павел Зарубин родился 7 сентября 1981 года в башкирском городе Белорецке, окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. В 2022 году победил в первом всероссийском конкурсе «ТЭФИ-регион» в номинации «Репортер».
В 2000 году Зарубин начал работу репортером в службе новостей телекомпании «Четвертый канал» в Екатеринбурге. С ноября 2003 года является корреспондентом программы «Вести» телеканала «Россия 1». С осени 2018 года — автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин».
Зарубин в 2019 году стал первым журналистом в мире, которому удалось получить эксклюзивный комментарий лидера КНДР Ким Чен Ына. Также он является единственным российским тележурналистом, сумевшим взять комментарий у президента США Дональда Трампа.
Зарубин записал несколько эксклюзивных интервью с президентом России Владимиром Путиным о ключевых международных и российских событиях.
В мае 2025 года на Первом канале показали документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», одним из авторов ленты выступил Зарубин. В ходе интервью российский лидер показал журналистам свою кремлевскую квартиру, в которой ночует последние три года, библиотеку, кинозал и домашнюю часовню.
Подробности личной жизни Зарубин не раскрывает. По данным СМИ, он женат на однокурснице Марии Калашниковой.
Чем известна Березовская
Екатерина Березовская родилась в Москве 4 февраля 1990 года. После окончания Измайловской гимназии она поступила в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) на факультет журналистики. Во время учебы параллельно работала на каналах РЕН ТВ и «Россия 1».
После окончания вуза Березовская начала работать на Первом канале в роли ведущей утренних передач. До 2014 года делала репортажи для ВГТРК. С 2017 года присоединилась к проекту «Первая студия». В 2020 году заняла место коллеги Екатерины Андреевой в программе «Время».
9 июня 2025 года журналист была удостоена телевизионной премии «ТЭФИ».
Березовская с 2014 года состоит в браке с корреспондентом Константином Панюшкиным. Супруги вместе работают на Первом канале. Первое время они скрывали свои отношения от публики.
«Проблем никогда не было, да и вообще на телевидении все или женаты, или были женаты, или встречаются. Свободного времени у всех крайне мало, вот и получается, что знакомятся в основном на работе. С самого начала мы шифровались, это было классно», — рассказывала ведущая.
Березовская не имеет никакого отношения к российскому олигарху Борису Березовскому, который стоял у истоков создания партии «Единство», а в 2000 году ушел из Госдумы и уехал в Лондон. Отца телеведущей зовут Владимир.
Березовская и Зарубин также совместно вели прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в 2023 году.
Читайте также:
Нудные ветра и холод до -9? Погода в Москве в январские выходные: что ждать
Магнитные бури сегодня, 19 декабря: что завтра, сильные боли, давление
Почему не работает WhatsApp 19 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют