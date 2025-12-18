Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 21:34

Ведущими «Итогов года с Владимиром Путиным» будут Зарубин и Березовская

Ведущими «Итогов года с Владимиром Путиным» будут Зарубин и Березовская

Павел Зарубин Павел Зарубин Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Телеканал «Россия 1» объявил, что традиционную итоговую программу с президентом РФ Владимиром Путиным Павел Зарубин («Россия 1») и Екатерина Березовская («Первый канал»). Они будут находиться рядом с президентом, помогая вести диалог с согражданами.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Местом ее проведения, как и в прошлом году, станет Гостиный двор. Сбор вопросов от граждан стартовал в начале декабря и продолжится вплоть до окончания эфира.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предположила, какие социальные темы Путин может затронуть в ходе прямой линии. По ее мнению, на мероприятии, возможно, будет освещен ход реализации национальных проектов, таких как «Семья» и «Кадры».

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что наибольшее число вопросов от россиян, поступивших на прямую линию с Путиным, касаются социальной сферы. По его словам, эта тема занимает первое место по популярности.

Приготовления к масштабной программе «Итоги года с Владимиром Путиным» в Гостином дворе завершились. Центральным элементом студии стал необычный треугольный стол, за которым президент расположится вместе с двумя соведущими.

Владимир Путин
эфиры
итоги года
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава СВР раскрыл планы Запада в отношении Сербии
В ЕЦБ отказались «печатать деньги» для кредитования Украины
В ОДКБ заявили, что мир становится принципиально опаснее
ВСУ атаковали Дом культуры во время раздачи гумпомощи и ранили человека
Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому
Ведущими «Итогов года с Владимиром Путиным» будут Зарубин и Березовская
«Днем и ночью»: Песков указал на особое качество Путина
Мерц предложил разморозить российские миллиарды в ФРГ для Киева
Стало известно о возможной гибели автогонщика Грега Биффла
Российские войска вклинились в оборону ВСУ в Гуляйполе
Евросоюз не смог помешать сотрудничеству России и Норвегии в рыболовстве
Пушков осудил Нобелевский комитет за поддержку революции в Венесуэле
На Украине подсчитали, за сколько минут «Орешник» долетит до Киева
«Фронт трещит по швам»: ситуация на фронтах СВО вечером 18 декабря
Принимавшая роды у блогера в надувном бассейне повитуха отправилась в СИЗО
Лукашенко раскрыл второго важного партнера Белоруссии после России
Литва пригрозила Белоруссии конфискацией грузовиков
Как быстро избавиться от похмелья: 10 проверенных фармацевтических средств
Противники Армянской церкви попытались штурмовать собор
В Кремле пообещали большие неприятности тем, кто покусится на активы России
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.