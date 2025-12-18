Ведущими «Итогов года с Владимиром Путиным» будут Зарубин и Березовская

Телеканал «Россия 1» объявил, что традиционную итоговую программу с президентом РФ Владимиром Путиным Павел Зарубин («Россия 1») и Екатерина Березовская («Первый канал»). Они будут находиться рядом с президентом, помогая вести диалог с согражданами.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Местом ее проведения, как и в прошлом году, станет Гостиный двор. Сбор вопросов от граждан стартовал в начале декабря и продолжится вплоть до окончания эфира.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предположила, какие социальные темы Путин может затронуть в ходе прямой линии. По ее мнению, на мероприятии, возможно, будет освещен ход реализации национальных проектов, таких как «Семья» и «Кадры».

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что наибольшее число вопросов от россиян, поступивших на прямую линию с Путиным, касаются социальной сферы. По его словам, эта тема занимает первое место по популярности.

Приготовления к масштабной программе «Итоги года с Владимиром Путиным» в Гостином дворе завершились. Центральным элементом студии стал необычный треугольный стол, за которым президент расположится вместе с двумя соведущими.