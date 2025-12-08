ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 15:32

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием

Радиостанция УВБ-76 передала сообщение со словом «перенаем»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», в Telegram-канале передала второе за день слово — «перенаем». Сообщение появилось в понедельник, 8 декабря, в 13:35 по московскому времени.

НЖТИ НЖТИ 49241 ПЕРЕНАЕМ 8730 2048, — говорится в сообщении.

Ниже в этом же посте идет строчка «НЖТИ НЖТИ 49241 ПЕРЕНАЕМ 8730 2048 ПРИЕМ». Также 8 декабря радиостанция выходила в эфир со словом «перечница». Следующее послание появилось в 14:46 по московскому времени. В этот раз радиостанция выдала слово «пабодолл».

Ранее УВБ-76 вышла в эфир с сообщением «забитый». Послание появилось в воскресенье, 7 декабря в 15:16 мск. В этот же день «радиостанция Судного дня» передала сообщение о том, что в эфире пират.

В четверг, 4 декабря, УВБ-76 вышла в эфир со словом «живодерка». Сообщение стало вторым за день, а появилось оно в 15:46 по московскому времени. Известно, что радиостанция увеличивает количество передач в моменты обострения международной обстановки. Слушатели называют ее «Жужжалка» за постоянный фоновый сигнал.

УВБ-76
радиостанции
эфиры
послания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пассажиры рейса Шанхай — Москва массово отравились после обеда на борту
Раскрыта новая схема обмана жильцов застройщиками
Калининградец отдал деньги мошенникам после сообщения о победе в конкурсе
Названо число погибших на Украине датчан
Бизнесмен попался на фейковой благотворительности и эксплуатации людей
Блогер засунула сына в вакуумный пакет, откачала воздух и засняла на видео
«Шарились по домам»: бойцы ВСУ чуть не умерли от голода в Димитрове
Sky News Australia обвинили в пропаганде ненависти к русским
Бурятский школьник спас взрослого соседа от пожара
SEVILLE из Artik&Asti рассказала о новом рекорде группы
Россия поставила СПГ в Китай в обход санкций
Почему люди насильно отправляют родственников в рехабы, как не попасть туда
В Чечне объявлен режим беспилотной опасности
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием
Юрист ответил, помогут ли Долиной обвинения в неосмотрительности Лурье
Суд наказал иностранца за дискредитацию ВС России в эфире радиостанции
Wildberries ответил на претензию Aurus о продаже одежды
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
Изумительная закуска на стол: тарталетки с сыром и грушей
В ГД ответили, хватит ли у ЕС сил вести военный конфликт с Россией без США
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.