«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», в Telegram-канале передала второе за день слово — «перенаем». Сообщение появилось в понедельник, 8 декабря, в 13:35 по московскому времени.

НЖТИ НЖТИ 49241 ПЕРЕНАЕМ 8730 2048, — говорится в сообщении.

Ниже в этом же посте идет строчка «НЖТИ НЖТИ 49241 ПЕРЕНАЕМ 8730 2048 ПРИЕМ». Также 8 декабря радиостанция выходила в эфир со словом «перечница». Следующее послание появилось в 14:46 по московскому времени. В этот раз радиостанция выдала слово «пабодолл».

Ранее УВБ-76 вышла в эфир с сообщением «забитый». Послание появилось в воскресенье, 7 декабря в 15:16 мск. В этот же день «радиостанция Судного дня» передала сообщение о том, что в эфире пират.

В четверг, 4 декабря, УВБ-76 вышла в эфир со словом «живодерка». Сообщение стало вторым за день, а появилось оно в 15:46 по московскому времени. Известно, что радиостанция увеличивает количество передач в моменты обострения международной обстановки. Слушатели называют ее «Жужжалка» за постоянный фоновый сигнал.