Члены Совета директоров «Русской Медиагруппы» получили награды от Путина

Президент России Владимир Путин 24 декабря вручил государственные награды члену Совета директоров «Русской Медиагруппы» Елене Север и ее сопредседателю Сергею Бунину. Торжественная предновогодняя церемония награждения по традиции прошла в Екатерининском зале.

Присуждение наград и званий — это свидетельство безупречного профессионального мастерства, подлинного патриотизма, искренней любви к Родине, признание государством и обществом ваших достижений — ярких и значимых для России и для всего нашего народа, — отметил Путин.

Бунин получил орден «За заслуги в культуре и искусстве». А Елена Север как актриса, певица и продюсер была удостоена звания «Заслуженный артист Российской Федерации». В ходе церемонии наградили не только деятелей культуры, но и представителей науки, образования, спорта, здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства.

Уточняется, что осенью орден Почета за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу присудили самому «Русскому Радио». Государственные награды также получили популярные российские исполнители за активное участие в патриотических проектах «Русской Медиагруппы».

Ранее «Русское Радио» возглавило топ музыкальных и развлекательных радиостанций мессенджера MAX. Сейчас канал станции насчитывает 5814 подписчиков, этот показатель стабильно растет.