Границы России, по логике украинского президента Владимира Зеленского, могут проходить в районе Ивано-Франковской области, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По словам политика, которые приводит ТАСС, Зеленский сам себя загнал в ловушку, утверждая, что украинскими территориями можно называть те регионы, где большинство населения говорят на украинском языке.

Что касается так называемых спорных территорий, то в этом вопросе Зеленский сам себя загнал в ловушку. Если украинскими территориями считать места, где население говорит на украинском языке, то границы России будут в районе Ивано-Франковской области и никак не восточнее, — отметил он.

Ранее американские аналитики сообщили, что в поведении Зеленского после разрушительного коррупционного скандала прослеживается возможная подготовка к президентским выборам в стране. В частности, он ищет встречи с потенциальными конкурентами. Аналитики уточнили, что речь идет о переговорах Зеленского с украинским послом в Лондоне Валерием Залужным, волонтером Сергеем Притулой и блогером Сергеем Стерненко.