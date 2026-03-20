Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 08:49

В Саудовской Аравии ожидают подорожание нефти до почти $200 за баррель

WSJ: в Саудовской Аравии спрогнозировали цену на нефть выше $180 за баррель

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Стоимость нефти может превысить $180 (15 тыс. рублей) за баррель, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на прогнозы саудовских аналитиков. По их мнению, это произойдет в случае, если перебои с поставками топлива продлятся до конца апреля.

Эксперты рассказали, что уже на следующей неделе цены на нефть могут вырасти до $138-140 (около 11 тыс. рублей) за баррель. Если Ормузский пролив все еще будет перекрыт, то ко второй неделе апреля топливо подорожает до $150 (12,7 тыс. рублей). В последующие недели этот показатель может вырасти на $10-30 (от 800 до 2,5 тыс. рублей).

Ранее Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, ФРГ, а также Япония предложили ввести мораторий на удары по гражданской энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке. В частности, речь идет о нефтегазовых объектах в регионе. Страны также готовы поддержать безопасный проход судов через Ормузский пролив.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Европу вскоре ожидает «цунами цен на нефть и газ». Причиной, по его мнению, стала политика европейских лидеров, отказавшихся от надежных и выгодных российских энергоносителей.

Саудовская Аравия
нефть
цены
скачки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более двух десятков машин столкнулись на трассе недалеко от Уссурийска
Китай выдал России обвиняемого в коррупции мужчину
«Юта» разгромила «Милуоки» в матче NBA
Продюсер «Ласкового мая» пожаловался на плохое здоровье
В Москве студента арестовали за «черное солнце» в Telegram
Российский хоккеист блеснул в матче НХЛ
Военэксперт объяснил, чем примечательно освобождение Федоровки Второй
Россиянам объяснили, какая плитка хуже всего подойдет в ванную
Мирный житель стал жертвой атаки беспилотника ВСУ под Белгородом
Редчайшие животные впервые попали в фотоловушки у берегов Тасмании
Необычный самолет из Египта приземлился в Омске
Россияне не помогли своему клубу спастись от разгромного поражения в НХЛ
Солист Дети Rave назвал договор с «Рифмы и Панчи» рабским и пошел в суд
Макаревич вынужден прятаться в убежищах Израиля и отменять концерты
В Южной Корее ожидают притока денег от предстоящего концерта BTS
Российские военные получили новые «Панцири»
В Новосибирской области прояснили ситуацию с заболеванием скота
«Это скандал!»: в Европе уличили фон дер Ляйен в потере легитимности
Между Киевом и ЕС увидели ссору влюбленных
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.