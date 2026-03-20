В Саудовской Аравии ожидают подорожание нефти до почти $200 за баррель

В Саудовской Аравии ожидают подорожание нефти до почти $200 за баррель WSJ: в Саудовской Аравии спрогнозировали цену на нефть выше $180 за баррель

Стоимость нефти может превысить $180 (15 тыс. рублей) за баррель, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на прогнозы саудовских аналитиков. По их мнению, это произойдет в случае, если перебои с поставками топлива продлятся до конца апреля.

Эксперты рассказали, что уже на следующей неделе цены на нефть могут вырасти до $138-140 (около 11 тыс. рублей) за баррель. Если Ормузский пролив все еще будет перекрыт, то ко второй неделе апреля топливо подорожает до $150 (12,7 тыс. рублей). В последующие недели этот показатель может вырасти на $10-30 (от 800 до 2,5 тыс. рублей).

Ранее Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, ФРГ, а также Япония предложили ввести мораторий на удары по гражданской энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке. В частности, речь идет о нефтегазовых объектах в регионе. Страны также готовы поддержать безопасный проход судов через Ормузский пролив.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Европу вскоре ожидает «цунами цен на нефть и газ». Причиной, по его мнению, стала политика европейских лидеров, отказавшихся от надежных и выгодных российских энергоносителей.