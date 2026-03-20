Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 08:22

В Новосибирской области прояснили ситуацию с заболеванием скота

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Новые очаги пастереллеза в Новосибирской области не выявляют уже 15 дней, написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Травников. По его словам, это говорит об эффективности принятых мер по борьбе с заболеванием.

15-й день на территории Новосибирской области не выявляется новых случаев заболевания животных пастереллезом. Это подтверждает эффективность строгих мер, которые мы предпринимаем, — говорится в сообщении.

Травников признал, что потеря животных — тяжелая и болезненная ситуация для владельцев личных подсобных хозяйств. Он заверил, что принимаемые властями меры полностью законны и соответствуют всем требованиям.

Для поддержки людей, оказавшихся в такой сложной жизненной ситуации, разработаны комплексные меры. Выплачиваются компенсации за изъятый скот. <…> Также будет оказана поддержка на приобретение молодняка, — добавил губернатор.

Ранее Травников рассказал, что первые заболевания животных в Новосибирской области появились в крупных хозяйствах. По его словам, там выполняются строгие мероприятия для профилактики.

Новосибирская область
Андрей Травников
скот
животные
болезни
заболевания
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.