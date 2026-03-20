В Новосибирской области прояснили ситуацию с заболеванием скота Травников: очаги пастереллеза не выявляют в Новосибирской области уже 15 дней

Новые очаги пастереллеза в Новосибирской области не выявляют уже 15 дней, написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Травников. По его словам, это говорит об эффективности принятых мер по борьбе с заболеванием.

15-й день на территории Новосибирской области не выявляется новых случаев заболевания животных пастереллезом. Это подтверждает эффективность строгих мер, которые мы предпринимаем, — говорится в сообщении.

Травников признал, что потеря животных — тяжелая и болезненная ситуация для владельцев личных подсобных хозяйств. Он заверил, что принимаемые властями меры полностью законны и соответствуют всем требованиям.

Для поддержки людей, оказавшихся в такой сложной жизненной ситуации, разработаны комплексные меры. Выплачиваются компенсации за изъятый скот. <…> Также будет оказана поддержка на приобретение молодняка, — добавил губернатор.

Ранее Травников рассказал, что первые заболевания животных в Новосибирской области появились в крупных хозяйствах. По его словам, там выполняются строгие мероприятия для профилактики.