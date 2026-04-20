20 апреля 2026 в 08:18

Главу Минсельхоза Новосибирской области сняли с должности

Андрей Шинделов Андрей Шинделов Фото: Владимир Николаев / РИА Новости
Министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов уйдет в отставку, заявил глава региона Андрей Травников в ходе оперативного совещания. По его словам, которые передает пресс-служба местного правительства, поводом стали «накопившиеся сигналы и претензии по различным направлениям работы».

Объявляю об отставке моего заместителя, отвечающего за блок сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, Андрея Викторовича Шинделова, — подчеркнул губернатор.

В том числе экс-министр допустил срыв в реализации программы комплексного развития сельских территорий и не смог обеспечить достаточный уровень ветеринарной безопасности, уточнил Травников. Кандидатура нового министра будет согласована в четверг, 23 апреля.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области планируют отменить карантинные меры, введенные из-за массовых заболеваний домашнего скота, к 1 мая. При этом часть районов региона может выйти из ограничений раньше установленного срока.

До этого стало известно, что жители шести новосибирских сел получили компенсационные и социальные выплаты за изъятый скот. Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева заявила, что была выстроена максимально удобная для граждан система оказания помощи.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
