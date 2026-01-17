Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 16:04

В поведении Зеленского распознали подготовку к президентским выборам

Bloomberg увидел во встречах Зеленского возможную подготовку к выборам

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/imago-images.de/Global Look Press
В поведении главы Украины Владимира Зеленского после разрушительного коррупционного скандала прослеживается возможная подготовка к президентским выборам в стране, передает Bloomberg. В частности, он ищет встречи с потенциальными конкурентами. Аналитики уточнили, что речь идет о переговорах Зеленского с украинским послом в Лондоне Валерием Залужным, волонтером Сергеем Притулой и блогером Сергеем Стерненко.

Цель встреч может заключаться в том, чтобы попытаться укрепить репутацию, выстроив связь с популярными общественными деятелями, улучшить связи с потенциальными лидерами оппозиции или привлечь их в свой собственный лагерь, — сказано в материале.

Отношения Зеленского с Залужным испортились в 2024 году. Причиной стал провал украинского контрнаступления, кульминацией которого стало увольнение генерала. Многие считают его главным соперником Зеленского, объяснили авторы статьи.

Ранее киевский юрист Владимир Дородко заявил, что многие граждане Украины готовы к территориальным уступкам, поскольку устали. По мнению специалиста, рост числа сторонников такого подхода наблюдается после серьезных перебоев в энергоснабжении по всей стране.

