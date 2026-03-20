Украинского президента Владимира Зеленского и его западных подельников может ожидать судьба скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявил в беседе с ТАСС депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его словам, Киев и его союзники погрязли в коррупционных делах и схемах.

Все, кто вокруг [Зеленского], станут в роли Эпштейна своеобразного. <...> Все эти коррупционные схемы, они выведут на конечных, скажем, бенефициаров, которые сидят и в Англии, и в ЕС, — подчеркнул парламентарий.

По мнению Шеремета, Зеленский — это «абсолютно отработанный материал», и он будет делать все возможное, как запрограммированный робот, чтобы уничтожить украинское население. Депутат резюмировал, что Зеленский является «опухолью на теле Украины», от которой необходимо избавиться «хирургическим путем», чтобы прекратить уничтожение страны.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Зеленский нужен России живым, чтобы в будущем его можно было судить за содеянные преступления. Помимо этого, Москва хочет показать западным союзникам Украины, кого на самом деле они поддерживали, добавил депутат.