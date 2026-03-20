Российский хоккеист блеснул в матче НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол и отдал две результативные передачи в матче НХЛ, передает пресс-служба лиги на своем сайте. Выездная встреча регулярного первенства завершилась уверенной победой его клуба над оппонентами из «Ванкувер Кэнакс» со счетом 6:2.

Благодаря таким показателям нападающий вновь вошел в двойку лучших бомбардиров всей лиги и набрал в сумме 114 очков. Теперь он практически сравнялся с лидером гонки Коннором Макдэвидом, у которого в активе 115 баллов. В текущем сезоне у Кучероваа уже 38 точных бросков и 76 голевых передач.

Коллектив из Тампы прочно удерживает третью позицию в рейтинге Восточной конференции, имея в своем активе 86 очков после 67 встреч. Клуб из Ванкувера при этом находится в крайне тяжелом положении и занимает последнее место в таблице Западной конференции с 50 баллами по итогам 68 матчей.

Ранее спортивный агент Алексей Дементьев заявил, что состав хоккейного клуба «Тампа-Бэй», за который играют, помимо Кучерова, Андрей Василевский и Максим Грошев, отличается прекрасной физической формой и оптимальным возрастом хоккеистов. При этом он подчеркнул, что команду трудно считать главными претендентами на завоевание Кубка Стэнли в текущем сезоне.