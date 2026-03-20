20 марта 2026 в 08:27

В Южной Корее ожидают притока денег от предстоящего концерта BTS

Минфин Южной Кореи: концерт BTS принесет экономике миллиарды долларов

На площади Кванхвамун в центре Сеула, Южная Корея, можно увидеть рекламные ролики прямой трансляции выступления BTS На площади Кванхвамун в центре Сеула, Южная Корея, можно увидеть рекламные ролики прямой трансляции выступления BTS Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press
Предстоящий концерт BTS в Сеуле принесет южнокорейской экономике миллиарды долларов, заявил в соцсети X глава Минфина республики Ку Юн Чхоль. Речь идет о первом с 2022 года выступлении группы после паузы в творческой деятельности.

Этот концерт не только создаст экономический эффект на триллионы вон, но его незримое влияние будет куда более важным, — написал глава ведомства.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что южнокорейская полиция задействует спецназ во время бесплатного концерта BTS из-за угрозы теракта в Сеуле. По информации журналистов, выступление состоится 21 марта на площади Кванхвамун, а 20 марта выйдет первый за последние шесть лет полноформатный альбом музыкального коллектива.

До этого группа BTS официально объявила о новом мировом турне, которое станет их первым после серии выступлений 2021–2022 годов. Турне стартует уже в апреле 2026 года. Оно будет включать в себя 70 концертов в странах Азии, в Северной и Южной Америке, Австралии и Европе. Особые условия предусмотрены для покупки билетов. В первую очередь возможность будет предоставлена участникам официального фан-клуба группы.

