Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 08:03

Подсчитан возможный доход королевы русского шансона от юбилейного концерта

Успенская может заработать свыше 85,5 млн рублей за концерт в Москве 29 марта

Любовь Успенская Любовь Успенская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Королева русского шансона Любовь Успенская может заработать за один концерт в Москве свыше 85,5 млн рублей благодаря проданным билетам, сообщает РИА Новости. Певица отметит юбилей своей творческой деятельности концертом «Люба Успенская. 55 лет на сцене» 29 марта.

Цены на билеты на места в дальних секторах стартуют с отметки в 2,5–3,5 тыс. рублей. Места поближе обойдутся зрителям от четырех до семи тысяч рублей. Минимальная стоимость билета в партер составляет четыре тысячи рублей, а максимальная — 20 тыс. рублей.

За место в лаунж-зоне или премиум-боксе придется заплатить 16 тыс. рублей. Помимо всего прочего, в продаже есть билеты в ложу стоимостью 380 тыс. рублей. Она рассчитана на 19 человек, и ее можно выкупить только целиком. Всего Live Арена вмещает 11 тыс. зрителей. За 10 дней до концерта продано уже около 78% всех билетов.

Ранее певец Владимир Пресняков рассказал на церемонии вручения премии «Золотой граммофон», что сын Никита, который живет и работает в США, зарабатывает «не такие большие деньги, как хотелось бы». Однако, по словам отца, дела у него идут нормально — «на жизнь хватает».

До этого народный артист России Григорий Лепс допустил, что может прекратить выступления через год. По словам певца, сейчас он планирует «еще немного заработать». Лепс также признался, что хотел бы записать совместную песню с молодым исполнителем Ваней Дмитриенко.

Любовь Успенская
певицы
концерты
билеты
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.