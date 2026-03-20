Подсчитан возможный доход королевы русского шансона от юбилейного концерта Успенская может заработать свыше 85,5 млн рублей за концерт в Москве 29 марта

Королева русского шансона Любовь Успенская может заработать за один концерт в Москве свыше 85,5 млн рублей благодаря проданным билетам, сообщает РИА Новости. Певица отметит юбилей своей творческой деятельности концертом «Люба Успенская. 55 лет на сцене» 29 марта.

Цены на билеты на места в дальних секторах стартуют с отметки в 2,5–3,5 тыс. рублей. Места поближе обойдутся зрителям от четырех до семи тысяч рублей. Минимальная стоимость билета в партер составляет четыре тысячи рублей, а максимальная — 20 тыс. рублей.

За место в лаунж-зоне или премиум-боксе придется заплатить 16 тыс. рублей. Помимо всего прочего, в продаже есть билеты в ложу стоимостью 380 тыс. рублей. Она рассчитана на 19 человек, и ее можно выкупить только целиком. Всего Live Арена вмещает 11 тыс. зрителей. За 10 дней до концерта продано уже около 78% всех билетов.

