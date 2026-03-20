Россиянам объяснили, какая плитка хуже всего подойдет в ванную Бизнесмен Орехов: глянцевая плитка на полу в ванной чревата травмами

Глянцевая плитка на полу в ванной комнате может стать причиной травм из-за повышенной скользкости, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, оптимальным решением в данной ситуации будет укладка керамогранита.

Выбор материалов определяется по большей части безопасностью, нежели эстетикой. Глянцевая плитка на полу в ванной травмоопасна, поскольку вода, мыльная пена и босые ноги создают высокий риск поскользнуться. Существуют четкие технические критерии: противоскольжение должно иметь маркировку R10-R11 или класс B-C. Водопоглощение допускается только у керамогранита, тогда как обычная керамическая плитка более пориста и со временем может темнеть от воды. Фактуру лучше выбирать матовую или структурированную, на такой поверхности не видно капель и разводов, что экономит время на уборку, — поделился Орехов.

Он подчеркнул, что плитка большого формата, например 60×60 или 60×120 см, пользуется популярностью благодаря минимальному количеству швов и уменьшению вероятности протечек. Однако, по словам эксперта, для ее монтажа требуется идеально ровная поверхность и высококачественный клей, соответствующий стандарту C2TE S1.

Хороший испанский или отечественный керамогранит премиум-класса на весну 2026 года стартует от 2800 до 3500 рублей за квадратный метр. Бюджетный сегмент, например белорусский или турецкий, стоит от 1500 рублей, но нужно быть готовым к калибровке, так как плитки могут немного отличаться по размеру. Для стен требования мягче, здесь можно использовать как керамогранит, так и обычную настенную керамику, главное — эстетика и влагостойкость покрытия, — заключил Орехов.

Ранее генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев предложил заменить облицовку плиткой в ванной комнате на ее комбинацию с влагостойкой краской. По его словам, такой подход не только освежит интерьер, но и снизит затраты на материалы.