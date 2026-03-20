20 марта 2026 в 09:05

Россиянам объяснили, какая плитка хуже всего подойдет в ванную

Бизнесмен Орехов: глянцевая плитка на полу в ванной чревата травмами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Глянцевая плитка на полу в ванной комнате может стать причиной травм из-за повышенной скользкости, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, оптимальным решением в данной ситуации будет укладка керамогранита.

Выбор материалов определяется по большей части безопасностью, нежели эстетикой. Глянцевая плитка на полу в ванной травмоопасна, поскольку вода, мыльная пена и босые ноги создают высокий риск поскользнуться. Существуют четкие технические критерии: противоскольжение должно иметь маркировку R10-R11 или класс B-C. Водопоглощение допускается только у керамогранита, тогда как обычная керамическая плитка более пориста и со временем может темнеть от воды. Фактуру лучше выбирать матовую или структурированную, на такой поверхности не видно капель и разводов, что экономит время на уборку, — поделился Орехов.

Он подчеркнул, что плитка большого формата, например 60×60 или 60×120 см, пользуется популярностью благодаря минимальному количеству швов и уменьшению вероятности протечек. Однако, по словам эксперта, для ее монтажа требуется идеально ровная поверхность и высококачественный клей, соответствующий стандарту C2TE S1.

Хороший испанский или отечественный керамогранит премиум-класса на весну 2026 года стартует от 2800 до 3500 рублей за квадратный метр. Бюджетный сегмент, например белорусский или турецкий, стоит от 1500 рублей, но нужно быть готовым к калибровке, так как плитки могут немного отличаться по размеру. Для стен требования мягче, здесь можно использовать как керамогранит, так и обычную настенную керамику, главное — эстетика и влагостойкость покрытия, — заключил Орехов.

Ранее генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев предложил заменить облицовку плиткой в ванной комнате на ее комбинацию с влагостойкой краской. По его словам, такой подход не только освежит интерьер, но и снизит затраты на материалы.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российских чемпионов Паралипиады внесли в «расстрельный» список
Отпуск россиянина закончился трагедией из-за купания в океане на Филиппинах
Мужчина нашел себе оправдание после взрыва гранаты в Хабаровске
Более двух десятков машин столкнулись на трассе недалеко от Уссурийска
Китай выдал России обвиняемого в коррупции мужчину
«Юта» разгромила «Милуоки» в матче NBA
Продюсер «Ласкового мая» пожаловался на плохое здоровье
В Москве студента арестовали за «черное солнце» в Telegram
Российский хоккеист блеснул в матче НХЛ
Военэксперт объяснил, чем примечательно освобождение Федоровки Второй
Россиянам объяснили, какая плитка хуже всего подойдет в ванную
Мирный житель стал жертвой атаки беспилотника ВСУ под Белгородом
Редчайшие животные впервые попали в фотоловушки у берегов Тасмании
Необычный самолет из Египта приземлился в Омске
Россияне не помогли своему клубу спастись от разгромного поражения в НХЛ
В Саудовской Аравии ожидают подорожание нефти до почти $200 за баррель
Солист Дети Rave назвал договор с «Рифмы и Панчи» рабским и пошел в суд
Макаревич вынужден прятаться в убежищах Израиля и отменять концерты
В Южной Корее ожидают притока денег от предстоящего концерта BTS
Российские военные получили новые «Панцири»
Дальше
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
