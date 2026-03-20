Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 08:41

Солист Дети Rave назвал договор с «Рифмы и Панчи» рабским и пошел в суд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал Baza сообщил, что солист молодежной группы Дети Rave Илья Бурков назвал договор с «Рифмы и Панчи» рабским и подал в суд. По информации канала, при этом лейбл уже назначил концерт без согласия артиста. Baza пишет, что музыканта давно не устраивают условия контракта с Rhymes Music, однако разорвать сотрудничество он не может, поскольку договор предусматривает многомиллионные санкции.

По данным канала, контракт обязывает артиста создавать десятки песен в определенные сроки, в противном случае предусмотрен штраф около $100 тыс. (8,4 млн рублей). Baza уточняет, что при этом «Рифмы и Панчи» получают около половины доходов музыканта и удерживают из гонораров так называемые «прочие расходы». По предварительным подсчетам, как отмечает Baza, только такие удержания могут превышать 5 млн рублей.

Ранее стало известно, что королева русского шансона Любовь Успенская может заработать за один концерт в Москве свыше 85,5 млн рублей благодаря проданным билетам. В продаже есть билеты в ложу стоимостью 380 тыс. рублей. Она рассчитана на 19 человек, и ее можно выкупить только целиком.

суды
музыканты
контракты
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отпуск россиянина закончился трагедией из-за купания в океане на Филиппинах
Мужчина нашел себе оправдание после взрыва гранаты в Хабаровске
Более двух десятков машин столкнулись на трассе недалеко от Уссурийска
Китай выдал России обвиняемого в коррупции мужчину
«Юта» разгромила «Милуоки» в матче NBA
Продюсер «Ласкового мая» пожаловался на плохое здоровье
В Москве студента арестовали за «черное солнце» в Telegram
Российский хоккеист блеснул в матче НХЛ
Военэксперт объяснил, чем примечательно освобождение Федоровки Второй
Россиянам объяснили, какая плитка хуже всего подойдет в ванную
Мирный житель стал жертвой атаки беспилотника ВСУ под Белгородом
Редчайшие животные впервые попали в фотоловушки у берегов Тасмании
Необычный самолет из Египта приземлился в Омске
Россияне не помогли своему клубу спастись от разгромного поражения в НХЛ
В Саудовской Аравии ожидают подорожание нефти до почти $200 за баррель
Солист Дети Rave назвал договор с «Рифмы и Панчи» рабским и пошел в суд
Макаревич вынужден прятаться в убежищах Израиля и отменять концерты
В Южной Корее ожидают притока денег от предстоящего концерта BTS
Российские военные получили новые «Панцири»
В Новосибирской области прояснили ситуацию с заболеванием скота
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.