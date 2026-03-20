Солист Дети Rave назвал договор с «Рифмы и Панчи» рабским и пошел в суд Солист Дети Rave Бурков подал в суд на «Рифмы и Панчи» из-за условий контракта

Telegram-канал Baza сообщил, что солист молодежной группы Дети Rave Илья Бурков назвал договор с «Рифмы и Панчи» рабским и подал в суд. По информации канала, при этом лейбл уже назначил концерт без согласия артиста. Baza пишет, что музыканта давно не устраивают условия контракта с Rhymes Music, однако разорвать сотрудничество он не может, поскольку договор предусматривает многомиллионные санкции.

По данным канала, контракт обязывает артиста создавать десятки песен в определенные сроки, в противном случае предусмотрен штраф около $100 тыс. (8,4 млн рублей). Baza уточняет, что при этом «Рифмы и Панчи» получают около половины доходов музыканта и удерживают из гонораров так называемые «прочие расходы». По предварительным подсчетам, как отмечает Baza, только такие удержания могут превышать 5 млн рублей.

