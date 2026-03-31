Лидер «Спартака» в скором времени подпишет новый контракт с клубом Футболист Барко подпишет новый контракт со «Спартаком» с зарплатой выше €3 млн

Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко близок к продлению контракта с московским «Спартаком», сообщает «Чемпионат». Известно, что новое соглашение будет заключено сроком на четыре года.

Сообщается, что зарплата футболиста вырастет. По новому контракту Барко будет получать более €3 млн (282 млн рублей).

27-летний полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2024 года. В текущем сезоне Барко провел 27 матчей, в которых забил пять мячей и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Барко в €14 млн (1 млрд 316 млн рублей).

Ранее экс-тренер сборной России по футболу Мирослав Ромащенко заявил, что с приходом испанца Хуана Карлоса Карседо в «Спартак» игра столичной команды в атаке сразу же изменилась. Он отметил, что это произошло благодаря новым тактическим требованиям. Карседо сменил серба Деяна Станковича, отправленного в отставку в ноябре. С 2023 года испанец возглавлял кипрский «Пафос», с которым впервые в истории выиграл чемпионат и Кубок страны.