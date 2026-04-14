14 апреля 2026 в 18:13

Стало известно, почему Мадьяр может стать для ЕС хуже Орбана

Член СВОП Климов: Мадьяр сохранит отношения с РФ и не будет надрываться ради ЕС

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр продолжит поддерживать отношения с Россией и не станет активно стремиться к сближению с Евросоюзом, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. Так он прокомментировал слова евродепутата Георге Пипери, что политик может стать большей проблемой для ЕС, чем действующий премьер Виктор Орбан. По словам Климова, Будапешт в первую очередь обеспокоен интересами своих граждан.

Многие забывают, что руководители таких стран, как Венгрия, выбираются не для того, чтобы помочь Евросоюзу жить с Россией или сотрудничать с Киевом. За них люди голосуют, чтобы они улучшали жизнь самих венгров. Им, скорее всего, хотелось бы иметь относительно дешевый бензин и газ. Для этого необходимы нормальные отношения с Россией. Нас не надо любить, но контакты с нами поддерживать можно. Поэтому их постараются сохранить в нужных для Венгрии объемах. Отношения с Украиной вряд ли будут разворачивать в необходимом направлении для [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), а взаимодействие с Евросоюзом будет строиться по принципу «не очень сильно надрываться ради еврочиновников», — пояснил Климов.

Ранее сообщалось, что позиция Мадьяра по поставкам нефти и газа из России может создать серьезные проблемы в отношениях Будапешта с Киевом. Еще одним источником напряженности между Украиной и Венгрией может стать стремление преемника Орбана продолжать импорт российских энергоносителей.

Европа
Петер Мадьяр
Виктор Орбан
Венгрия
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
