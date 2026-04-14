14 апреля 2026 в 17:52

Харви Вайнштейн вновь предстанет перед судом в Нью-Йорке

Харви Вайнштейн Фото: AUG/face to face/Global Look Press
Кинопродюсер Харви Вайнштейн, который находится под стражей с начала 2024 года, вновь предстанет перед судом в Нью-Йорке, сообщает Associated Press со ссылкой на прокуратуру. Отбор присяжных может начаться уже сегодня, 14 апреля.

Это очередной пересмотр дела Вайнштейна. Присяжным предстоит в третий раз решить, изнасиловал ли он в 2013 году в гостинице на Манхэттене парикмахера и актрису Джессику Манн.

Это не будет точной копией прошлого процесса, — заявил судье новый адвокат Вайнштейна Марк Аньифило.

В этот раз присяжные будут рассматривать только одно обвинение, выдвинутое одной женщиной, а не множество эпизодов, которые фигурировали на предыдущих процессах в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Сам Вайнштейн отрицает все обвинения, утверждая, что «поступал неправильно, но никого не насиловал».

Ранее Вайнштейн дал первое интервью из тюрьмы, в котором попытался опровергнуть обвинения в сексуальном насилии. В беседе с журналистом Маэром Рошаном он заявил, что не делал того, за что оказался за решеткой, признав при этом аморальность своих поступков.

