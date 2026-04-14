Тысячи нелегалов вышлют из России после мартовских рейдов Волк: около 6 тыс. мигрантов выдворят из России после рейдов по всей стране

Около 6 тыс. иностранцев будут выдворены из России, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале на платформе MAX. Нарушители были выявлены в результате рейдов, которые полиция совместно с ФСБ и Росгвардией проводила в течение всего марта.

По ее словам, в ходе мероприятий было возбуждено около тысячи уголовных дел, а также установлены 138 человек, находившихся в розыске. Помимо прочего, полицейские зафиксировали 48 тыс. административных нарушений. Всего к ответственности привлекли 26 тыс. иностранцев, а в отношении 24 тыс. провели процедуру дактилоскопии.

Также по результатам мероприятий принято около 6 тыс. решений о выдворении иностранных граждан. Закрыт въезд в Россию для 7,7 тыс. иностранцев, — отметила Волк.

Ранее сообщалось, что жительницу Рязанской области приговорили к трем годам лишения свободы за организацию незаконной миграции через фиктивные браки. Женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Суд также назначил ей штраф в размере 250 тыс. рублей.