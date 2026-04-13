Рязанку осудили за организацию фиктивных браков для иностранцев

Жительницу Рязанской области осудили за организацию незаконной миграции с помощью фиктивных браков, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на УФСБ по региону. Ее приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Женщину также обязали выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.

По информации ведомства, преступная схема действовала с 2020 по 2023 год. Ее организаторы заключали фиктивные браки между россиянами и мигрантами из стран Центральной Азии, чтобы последние могли получить разрешение на временное проживание в РФ.

Судебные разбирательства в отношении остальных членов преступной группы продолжаются. Иностранцам, участвовавшим в схеме, аннулировали разрешительные документы и сократили срок пребывания в России.

Ранее Ленинский районный суд Севастополя вынес приговор двоим жителям Челябинска в возрасте 37 и 57 лет за организацию нелегальной миграции. Мужчинам назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Им также установили испытательные сроки в два и два с половиной года и обязали каждого выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.