IT-эксперт объяснил, как предотвратить утечку данных через умные часы

Отказ от публичности спасет от утечки данных через умные часы, заявил NEWS.ru главный редактор издания Runet.News IT-эксперт Владимир Зыков. По его словам, существенно снизить риски можно также с помощью регулярного обновления прошивки и установки двухфакторной защиты.

Полностью исключить риск компрометации умных часов пользователь не может, потому что часть угроз связана с уязвимостями самого устройства, приложения или облачного сервиса. Но существенно снизить риски можно. Нужно регулярно обновлять прошивку и приложение, включить двухфакторную защиту аккаунта, через который синхронизируются данные, отключить лишнюю публичность профиля и не давать фитнес-сервисам избыточные разрешения — прежде всего к геолокации и другим чувствительным данным, — сказал Зыков.

Он отметил, что политика конфиденциальности сервиса касается не столько прямых взломов, сколько объемов собираемой информации и ее передачи третьим лицам. По его мнению, пользователю важно оценивать как сам гаджет, так и выстроенную вокруг него экосистему.

Важно понимать, что история с политикой конфиденциальности на умных часах — это не совсем про взлом. Это скорее о том, сколько данных сервис собирает о пользователе, как их использует и кому может передавать. Поэтому смотреть нужно не только на сам гаджет, но и на экосистему вокруг него. Например, насколько известен производитель, как быстро он закрывает уязвимости, как долго поддерживает устройство обновлениями и насколько прозрачно описывает работу с данными, — добавил Зыков.

IT-эксперт подчеркнул, что в случае умных часов шантаж чаще связан с утечкой данных о здоровье, распорядке дня и маршрутах, а не с прослушкой. По его словам, поэтому важно относиться к гаджету не как к обычному аксессуару, а как к устройству, которое собирает очень личные данные.

Ранее эксперт в области IT главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер заявил, что взломщики используют умные устройства для слежки за обычными людьми с целью последующего шантажа. По его словам, в зону риска попадают не только умные колонки, но и камеры видеонаблюдения, роботы-пылесосы и другая бытовая техника.