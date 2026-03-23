Стало известно, зачем взломщики следят за обычными людьми через гаджеты IT-эксперт Геллер: взломщики следят за людьми через гаджеты с целью шантажа

Взломщики используют умные устройства для слежки за обычными людьми с целью последующего шантажа, заявил NEWS.ru эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер. По его словам, в зону риска попадают не только умные колонки, но и камеры видеонаблюдения, роботы-пылесосы и другая бытовая техника.

Как взломщики следят за россиянами через умные устройства? Речь касается не только умных колонок, список устройств шире. По данному принципу работают камеры, роботы-пылесосы и так далее. Такие взломы происходят довольно часто. Они бывают заказными или локальными, когда кто-то хочет посмотреть именно за вами в конкретных целях. Есть большие дыры и в безопасности компаний. Причина локальных взломов — всевозможный шантаж, распространение персональной информации, утечки данных. Под разными предлогами россиян могут вынуждать сделать какие-то незаконные вещи. По большому счету можно воздействовать на разные устройства внутри, например, через ту же колонку или камеру поговорить с человеком, — пояснил Геллер.

Ранее в МВД России предупредили о рисках слежки через умные колонки, которые при взломе могут стать точкой доступа для злоумышленников. В ведомстве пояснили, что речь идет о бытовых устройствах с постоянным доступом к микрофону и интернету.