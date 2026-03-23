23 марта 2026 в 13:28

Стало известно, зачем взломщики следят за обычными людьми через гаджеты

IT-эксперт Геллер: взломщики следят за людьми через гаджеты с целью шантажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Взломщики используют умные устройства для слежки за обычными людьми с целью последующего шантажа, заявил NEWS.ru эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер. По его словам, в зону риска попадают не только умные колонки, но и камеры видеонаблюдения, роботы-пылесосы и другая бытовая техника.

Как взломщики следят за россиянами через умные устройства? Речь касается не только умных колонок, список устройств шире. По данному принципу работают камеры, роботы-пылесосы и так далее. Такие взломы происходят довольно часто. Они бывают заказными или локальными, когда кто-то хочет посмотреть именно за вами в конкретных целях. Есть большие дыры и в безопасности компаний. Причина локальных взломов — всевозможный шантаж, распространение персональной информации, утечки данных. Под разными предлогами россиян могут вынуждать сделать какие-то незаконные вещи. По большому счету можно воздействовать на разные устройства внутри, например, через ту же колонку или камеру поговорить с человеком, — пояснил Геллер.

Ранее в МВД России предупредили о рисках слежки через умные колонки, которые при взломе могут стать точкой доступа для злоумышленников. В ведомстве пояснили, что речь идет о бытовых устройствах с постоянным доступом к микрофону и интернету.

технологии
гаджеты
злоумышленники
россияне
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, почему украинского языка не существует
Осужденный за мошенничество Митволь покинет колонию
Две россиянки получили ранения в результате удара ВСУ
Суд вынес решение по скандальному делу о криминальных авторитетах
Актер сериалов «Хирург» и «Тихий Дон» перестал выходить на связь с близкими
Калининградские спасатели потушили 110 пожаров за последнюю неделю
Биолог предупредил о возросшей активности клещей
В Совфеде раскрыли замыслы Зеленского по контактам с российской стороной
Трамп поставил на паузу операцию в Иране ради консультаций
Генетик объяснила, почему новые поколения выглядят моложе
Что известно о неожиданном приказе Трампа по военной операции в Иране
Что известно о смерти нобелевского лауреата по микробиологии Бишопа
Трамп заявил об «очень хороших» переговорах с Ираном
Силы ПВО отразили атаку ВСУ на российский регион
Что известно о жуткой находке подростков на Васильевском острове
Друг Зеленского вернулся на Украину и получил приглашение на допрос
Популярный американский сервис оштрафовали на 10,5 млн рублей в России
«Нападение на Венгрию»: Орбан о прослушке телефонных разговоров Сийярто
Бомба в куче мусора: теракт в Буче 23 марта, кто взорвал Нацполицию Украины
Родственники невесты устроили жестокую расправу над женихом
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
