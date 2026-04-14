«Тусит в клубе»: экс-жена Диброва рассказала, как влепила ему пощечину Бывшая жена Диброва призналась, что однажды дала ему пощечину

Бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина в интервью YouTube-каналу Propusk.tv рассказала, как однажды дала ему пощечину за вечеринку с девушками. По ее словам, это произошло, когда он уехал по работе в Ростов-на-Дону, а она осталась дома с новорожденным сыном. Запись разговора доступна во «ВКонтакте».

Я захожу в Instagram (деятельность в РФ запрещена. — NEWS.ru) и вижу, как у кого-то в соцсетях Дима тусит ночью с какой-то кучей молодых женщин <...> в ночном клубе, — поделилась она.

Тогда Диброва купила билет на самолет и прилетела к мужу. Когда она зашла к нему в гостиничный номер, то увидела, что он сидит с двумя женщинами. Она признала, что сильно разозлилась, дала ему пощечину, а затем выбросила его мобильный телефон из окна.

Я <...> прихожу — а там еще две взрослые женщины у него сидят и выпивают алкогольные напитки, — возмутилась экс-супруга телеведущего.

Однако ранее Диброва назвала своего бывшего мужа семейным человеком и призналась, что за годы брака ни разу не усомнилась в искренности его чувств. Модель подчеркнула свою финансовую независимость и заявила, что во время замужества она не использовала ни связи, ни деньги супруга, а посвящала себя воспитанию детей и созданию домашнего уюта.