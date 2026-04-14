Диброва призналась, каким был бывший муж в семейных отношениях

Фотомодель Полина Диброва в беседе с «Радио 1» призналась, что ее экс-супруг и телеведущий Дмитрий Дибров был органичным и живым человеком в отношениях. По ее словам, журналист всегда мечтал встретить свою женщину и создать крепкую семью.

Я ни разу не усомнилась в его отношении к себе. У каждого бывают свои слабости, свои трудности, свои пороки. Мы все неидеальны, — высказалась Диброва.

Она также отметила, что, будучи в браке с Дибровым, не использовала его деньги или связи. По признанию модели, все силы она отдавала на создание уюта в доме и воспитание детей.

Ранее Диброва призналась, что в браке с Дибровым переживала тяжелые моменты. При этом, по ее словам, в их жизни были и счастливые события.