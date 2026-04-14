Фотомодель Диброва рассказала об отношениях с бывшим мужем

Фотомодель Полина Диброва призналась, что в браке с бывшим мужем, журналистом Дмитрием Дибровым, переживала тяжелые моменты, сообщает «Радио 1». Она отметила, что в их жизни были и счастливые события.

По ее словам, семья и дети были основой ее внутренней гармонии. Диброва подчеркнула, что уважает бывшего мужа и считает, что его счастье зависит от личного выбора. По мнению фотомодели, негативные эмоции знакомы каждому и бывают в любом союзе.

Ранее Диброва рассказала, что на данном этапе сосредоточена на обустройстве совместной жизни и решении вопросов, связанных с бизнесом ее избранника Романа Товстика. По ее словам, предприниматель официально расторг предыдущий брак всего несколько дней назад и сейчас им необходимо уладить множество бытовых и деловых нюансов.