Дом умершей в лавине жительницы Дагестана признали непригодным для жизни

Заваленный лавиной дом в дагестанском селе Шаитли, откуда спасли мать с ребенком, практически полностью уничтожен, сообщили RT местные жители. Здание стало непригодным для жизни, поэтому семья из пяти человек была вынуждена временно переехать к родственникам.

В настоящее время власти региона прорабатывают варианты обеспечения пострадавших новым жильем и пытаются восстановить связь, которая почти исчезла в населенном пункте после удара стихии. Сегодня в селе проходят похороны матери спасенного мальчика, которая скончалась, несмотря на усилия спасателей.

Ранее стало известно, что вызволенная из-под снежного завала женщина умерла в больнице. Она пролежала под завалами восемь часов. Погибшей было 38 лет. В результате происшествия она получила тяжелые травмы.

До этого в Дагестане правоохранители задержали бывшего гендиректора коммерческой компании по делу о нарушении правил эксплуатации гидротехнических сооружений, повлекшем гибель людей. По версии следствия, руководитель не обеспечил безопасность объектов в Дербентском районе и не устранил выявленные нарушения. Органы намерены ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.