Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 17:42

Дом умершей в лавине жительницы Дагестана признали непригодным для жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Заваленный лавиной дом в дагестанском селе Шаитли, откуда спасли мать с ребенком, практически полностью уничтожен, сообщили RT местные жители. Здание стало непригодным для жизни, поэтому семья из пяти человек была вынуждена временно переехать к родственникам.

В настоящее время власти региона прорабатывают варианты обеспечения пострадавших новым жильем и пытаются восстановить связь, которая почти исчезла в населенном пункте после удара стихии. Сегодня в селе проходят похороны матери спасенного мальчика, которая скончалась, несмотря на усилия спасателей.

Ранее стало известно, что вызволенная из-под снежного завала женщина умерла в больнице. Она пролежала под завалами восемь часов. Погибшей было 38 лет. В результате происшествия она получила тяжелые травмы.

До этого в Дагестане правоохранители задержали бывшего гендиректора коммерческой компании по делу о нарушении правил эксплуатации гидротехнических сооружений, повлекшем гибель людей. По версии следствия, руководитель не обеспечил безопасность объектов в Дербентском районе и не устранил выявленные нарушения. Органы намерены ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.

Регионы
Дагестан
лавины
дома
дети
стихийные бедствия
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.