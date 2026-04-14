14 апреля 2026 в 17:12

Суд утвердил «мировую» по иску к театру Кадышевой

Театр Кадышевой и концертная площадка в Петербурге решили разногласия миром

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвердил мировое соглашение по иску компании «Дворец спорта» (концертная площадка «Ледовый дворец») о взыскании с театра народной музыки и песни «Золотое кольцо» под руководством Надежды Кадышевой около 1,8 млн рублей, следует из материалов дела. Как сообщает РИА Новости, договоренности пока не опубликованы.

Информация о принятом судебном акте — утвердить мировое соглашение, — говорится в карточке дела.

Ранее сообщалось, что компания Preset-FX, специализирующаяся на создании визуальных эффектов для сценических представлений, подала в суд на «Золотое кольцо». Как стало известно из материалов дела, Preset-FX требует взыскать с театра около 370 тыс. рублей.

До этого певица Татьяна Куртукова раскритиковала выступления театра «Золотое кольцо» под руководством Кадышевой. Она отметила, что артисты больше «не работают вживую», поэтому концерты коллектива не вызывают у нее эмоционального отклика.

Регионы
Надежда Кадышева
суды
Санкт-Петербург
