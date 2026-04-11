Компания по созданию спецэффектов подала в суд на театр Надежды Кадышевой

Компания Preset-FX, специализирующаяся на визуальных эффектах для сценических шоу, подала судебный иск против Национального театра народной музыки и песни «Золотое кольцо», возглавляемого народной артисткой России Надеждой Кадышевой. Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, истец намерен взыскать с учреждения около 370 тыс. рублей.

Исковое заявление от ООО «Пресет» поступило в один из московских судов 6 апреля, однако на данный момент оно еще не принято к рассмотрению. Подробные основания претензий не разглашаются.

Организация-истец предоставляет широкий спектр услуг по созданию сценической атмосферы, включая генерацию искусственного снега, пены и дыма, а также проведение пиротехнических шоу. На официальном сайте компании указано, что они работают с эффектами конфетти, искровыми установками и пиротехникой различной длительности горения. Пока остается неясным, за какие именно услуги образовалась задолженность и связаны ли требования с конкретными постановками театра Кадышевой.

Ранее певица Татьяна Куртукова раскритиковала выступления театра «Золотое кольцо» под руководством Кадышевой. Она отметила, что артисты больше «не работают вживую», поэтому концерты коллектива не вызывают у нее эмоционального отклика.