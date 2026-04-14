Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 17:47

Найден нюанс в плане Мерца по экспорту нефти в Венгрию

Сенатор Джабаров: Германии скоро не хватит нефти на экспорт в Венгрию

НПЗ в Германии НПЗ в Германии Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Германия в скором времени столкнется с нехваткой нефти в случае ее экспорта в Венгрию, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, блокада Ормузского пролива также усугубит кризисную ситуацию.

Флаг [Фридриху] Мерцу (канцлер Германии. — NEWS.ru) в руки, пусть поставляют нефть Венгрии, если смогут. Я думаю, что они сами себя перехитрят. В итоге для того, чтобы куда-то экспортировать сырье, понадобится, чтобы оно стабильно поступало к самой Германии. А в связи с блокадой Ормузского пролива, я думаю, у них немало проблем начнется, либо дорогие американские ресурсы пойдут по всей Европе. Если в Евросоюзе хотят дороже, тогда пусть платят. У России есть куда продавать нефть. Я бы вообще перестал продавать ее Евросоюзу, пока они сами не решат отменить все санкции, — высказался Джабаров.

Ранее Мерц сообщил, что Венгрия сможет воспользоваться трубопроводом, проходящим через Хорватию, в качестве альтернативы «Дружбе». По его словам, обсуждение этого вопроса состоится через две недели на неформальном саммите Евросоюза на Кипре.

Европа
нефть
Германия
Венгрия
Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.