Найден нюанс в плане Мерца по экспорту нефти в Венгрию Сенатор Джабаров: Германии скоро не хватит нефти на экспорт в Венгрию

Германия в скором времени столкнется с нехваткой нефти в случае ее экспорта в Венгрию, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, блокада Ормузского пролива также усугубит кризисную ситуацию.

Флаг [Фридриху] Мерцу (канцлер Германии. — NEWS.ru) в руки, пусть поставляют нефть Венгрии, если смогут. Я думаю, что они сами себя перехитрят. В итоге для того, чтобы куда-то экспортировать сырье, понадобится, чтобы оно стабильно поступало к самой Германии. А в связи с блокадой Ормузского пролива, я думаю, у них немало проблем начнется, либо дорогие американские ресурсы пойдут по всей Европе. Если в Евросоюзе хотят дороже, тогда пусть платят. У России есть куда продавать нефть. Я бы вообще перестал продавать ее Евросоюзу, пока они сами не решат отменить все санкции, — высказался Джабаров.

Ранее Мерц сообщил, что Венгрия сможет воспользоваться трубопроводом, проходящим через Хорватию, в качестве альтернативы «Дружбе». По его словам, обсуждение этого вопроса состоится через две недели на неформальном саммите Евросоюза на Кипре.