Польский депутат вынес на трибуну флаг Израиля со свастикой

14 апреля 2026 в 17:46

Польский депутат Беркович принес в Сейм флаг Израиля со свастикой

Депутат Сейма Польши от ультраправого объединения «Конфедерация» Конрад Беркович пришел на заседание с флагом Израиля, в центре которого вместо звезды Давида была изображена нацистская свастика, сообщает Myśl Polska. Выступая за трибуной, парламентарий пояснил свой поступок действиями Израиля против Ливана, Ирана, а также в секторе Газа.

Беркович заявил, что Израиль на глазах у всего мира совершает геноцид с особой жестокостью. По его словам, Израиль — это новый Третий рейх, поэтому его флаг должен выглядеть именно так.

Стоит отметить, что польское законодательство предусматривает уголовную ответственность за пропаганду нацистской символики. Что же до самого Берковича, то он уже получал скандальную известность: в октябре 2025 года его поймали на краже кухонной утвари из магазина шведской сети Ikea в Кракове.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган допустил возможность военных действий против Израиля. По его словам, такие меры могут быть направлены на защиту палестинцев от возможного вытеснения с территорий. По его данным, Израиль вынудил покинуть свои дома 1,2 млн ливанцев из-за нападений на гражданские поселения.

