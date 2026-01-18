Морозы до 32 и ветер: какой будет погода в Москве и Петербурге 19–25 января

Третья декада первого месяца года принесет немало неприятных сюрпризов гостям и жителям российских столиц. В центре и на северо-западе европейской части страны вторгнутся холодные арктические массы, из-за чего местами ударят 30-градусные морозы. О погоде в Москве и Петербурге на неделе с 19 до 25 января NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 19 по 25 января

В Москве 19 января потеплеет по сравнению с выходными днями. В ночь на понедельник термометры в столичном регионе покажут в диапазоне от −8 до −13 градусов. Днем — минус 4–6 градусов, по области от −3 до −8. Преобладать будет облачная погода, местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.

Во вторник, 20 января, ожидается самая теплая погода на неделе. В ночные часы столбики термометров не опустятся ниже отметки в −9 градусов. По области днем от −1 до −6, в Москве — минус 1–3 градуса.

Со среды в Московском регионе начнется похолодание, местами небольшой снег. В ночь на 21 января термометры покажут от −5 до −10 градусов, днем температура составит минус 3–8 градусов.

В четверг, 22 января, без осадков. Температура ночью по области местами опустится до −16 градусов, днем — от −9 до −14.

В пятницу начнется снег, на небе будет облачно. В ночное и дневное время температура будет примерно одинаковой: в Москве термометры покажут в диапазоне от −9 до −11 градусов, по области — от −8 до −13.

В пятницу вечером и в ночь на субботу возможно резкое похолодание в связи с вторжением морозного воздуха с севера. В этот период могут ударить морозы до минус 18–23 градусов, а под утро 24 января — местами в Подмосковье до минус 25–30 градусов и ниже. Днем будет не намного теплее: температурный фон в субботу ожидается в пределах от −17 до −22 градусов.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до минус 25–28 градусов, на юго-востоке Московской области местами до −32. Днем от −16 до −18. Осадков в выходные не ожидается. На небе будет переменная облачность, днем временами будет светить солнце.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Атмосферное давление в понедельник составит около 760 миллиметров ртутного столба. В последующие дни оно будет понижаться и к среде опустится до 750 миллиметров ртутного столба. До конца рабочей недели ожидается рост атмосферного давления по мере похолодания до 765 миллиметров ртутного столба.

В начале недели ветер западный и северо-западный, 4–7 метров в секунду, в понедельник не исключены порывы до 12 метров в секунду. Ближе к выходным он стихнет до 1–3 метров в секунду, направление — преимущественно северное и северо-западное.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 19 по 25 января

В Петербурге начало недели обещает быть достаточно теплым. В течение суток в понедельник термометры покажут в диапазоне от −1 до −3 градусов, днем ожидается снег.

Во вторник и среду немного подморозит. Температура в эти дни ожидается в пределах от −2 до −4 градусов днем и от −3 до −6 в ночные часы. Местами пройдет снег.

Резкое похолодание ожидается в четверг. В ночь на 22 января температурный фон будет находиться в диапазоне от −11 до −13 градусов, в дневное время ожидается 9–11 градусов мороза. Осадки в этот день не прогнозируются.

В пятницу ночью подморозит до −17 градусов, днем будет теплее примерно на один-два пункта. Снегопады при этом не ожидаются, лишь в южных районах Ленинградской области местами возможен небольшой снег.

В ночь на субботу подморозит до минус 22–24 градусов. Днем 24 января в Северной столице — от −13 до −15 градусов. Без осадков.

В воскресенье на небо набежит больше облаков, потеплеет. Если ночью сохранятся морозы до минус 15–17 градусов, то в дневное время преобладающая температура в городе будет находиться на уровне 6–8 градусов ниже нуля. В последний день недели не исключен небольшой снег.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Атмосферное давление в понедельник ожидается около 775 миллиметров ртутного столба, к среде оно упадет примерно на пять пунктов. К выходным оно вновь вырастет и достигнет отметки 775–777 миллиметров ртутного столба.

Ветер в понедельник западный, его скорость составит около 2 метров в секунду. Западное и юго-западное направления ветра сохранятся до конца рабочей недели, сила не превысит 5 метров в секунду.

Температурные рекорды в Москве с 19 по 25 января

В Москве самую теплую погоду с 19 по 25 января фиксировали 19 и 20 января 2007 года. Тогда воздух прогрелся до +6,3 и +6,2 градуса соответственно.

В 2002 году были установлены два суточных температурных рекорда для 24 и 25 января, когда в столице теплело до +4,1 и +3,6 градуса соответственно. А в 1959-м в Москве зафиксировали самую «жаркую» погоду для 23 января за всю историю метеонаблюдений: тогда термометры показывали +4 градуса.

Еще два суточных температурных рекорда метеорологи фиксировали 21 января 1898-го и 22 января 1999 года. В эти дни столбики термометров поднимались до максимальной для этих дней отметки за всю историю наблюдений за погодой — до +3,8 градуса.

Самая морозная погода в период с 19 по 25 января была зафиксирована в Москве 20 января 1942 года. Тогда температура опускалась до −40,1 градуса. В том же 1942-м были обновлены суточные температурные минимумы для 21 и 25 января с отметками −36,4 и −36,2 градуса соответственно.

Сразу три суточных температурных рекорда в Москве были установлены в далеком 1892 году — 22, 23 и 24 января. В те дни термометры показывали соответственно −35, −38,6 и −32,8 градуса. До сих пор эти суровые показатели остаются рекордными для данных чисел за всю историю метеонаблюдений в городе.

Еще один суточный температурный минимум недели был установлен 19 января 1927 года. В тот день воздух в столице СССР остывал до −32 градусов.

Москвичи у филиала Большого театра. Пушкинская улица. Москва, 1942 год Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 19 по 25 января

Самыми теплыми днями недели с 19 по 25 января за всю историю метеонаблюдений в Питере стали 20 января 1898-го и 21 января 2020 года. Тогда температура воздуха в городе достигала +6 градусов.

До аномальных +5 градусов воздух в городе на Неве прогревался 19 января 2023-го, 22 января 1999-го и 24 января 1904 года. На один градус прохладнее (+4) термометры показывали в Северной столице 23 и 25 января 2002 года. Все эти даты вошли в историю метеонаблюдения как дни с самой максимальной температурой воздуха.

Наиболее холодная погода была в Санкт-Петербурге 25 января 1892 года. Термометры в тот день показывали −33 градуса. В том же 1892-м был установлен суточный температурный максимум и для 23 января с показателем −27 градусов, который с тех пор не обновлялся, то есть более морозной погоды в этот день с тех пор не было.

Три температурных минимума в Ленинграде были установлены в голодном 1942 году. Тогда 20 января столбики термометров опускались до −28 градусов, 21 января — до −30, 24 января — до −32.

Самое морозное 19 января за всю историю метеонаблюдений в Северной столице выдалось в 1940 году. Тогда температура воздуха опускалась до −30 градусов. Так же аномально холодно в Питере было 22 января 1907 года, когда в городе подмораживало до −28 градусов.

