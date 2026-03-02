Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 00:05

Приметы 2 марта — Федор Тирон и Мариамна: как прогнать зло и защитить дом?

Приметы 2 марта Приметы 2 марта Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Второй день марта в народном календаре отмечен печатью двойственности. Церковь в эту дату вспоминает великомученика Федора Тирона и праведную Мариамну. Наши предки верили, что святой Федор способен отыскивать украденное и помогать в поиске пропавших людей — к нему обращались с молитвой о возврате потерянного. А вот имя Мариамны в крестьянской среде приобрело неожиданное прозвище — Кикимора. Считалось, что именно в эту дату активизируется домашний дух, который может как помогать по хозяйству, так и вредить: путать пряжу, бить посуду или пугать малышей. Хозяйки проводили обряды: либо задабривали кикимору кашей и лентами, либо, если уж совсем досаждала, пытались выжить нечисть из избы заговорами.

Приметы о погоде на 2 марта

По погоде в начале марта определяли, насколько удачным будет сельскохозяйственный год.

  • Какая погода в этот день, таким будет и все лето.

  • Если на дорогах много талой воды — май будет зеленым и богатым на траву.

  • Туман с утра — к дождливому и прохладному лету.

  • Длинные сосульки на крышах — к долгой весне и позднему лету.

  • Если пошел дождь — жди хорошего урожая хлеба и льна.

Приметы о птицах и зверях 2 марта

В этот день природа начинает просыпаться, и поведение животных становится главным индикатором перемен.

  • Прилетели грачи — через месяц снег полностью сойдет.

  • Если птицы возвращаются из теплых краев большими стаями — весна будет ранней и очень бурной.

  • Вороны купаются в лужах или снегу — к скорому теплу.

  • Если домашние птицы (гуси, утки) прячут голову под крыло — жди возвращения морозов.

Приметы о птицах и зверях 2 марта Приметы о птицах и зверях 2 марта Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что можно и нужно делать 2 марта

  • Молиться Федору Тирону о возвращении пропажи. Если у вас что-то украли или потерялся близкий человек, этот день считается самым сильным для обращения за помощью.

  • Убирать в доме и окроплять углы святой водой. Это лучший способ выгнать «кикимору» — мелкие неприятности, поломки и бытовой хаос.

  • Много пить чистой воды. Верили, что вода 2 марта очищает организм от зимних застоев и болезней.

  • Проверять садовый инвентарь. Пора готовиться к земледельческому сезону, чтобы работа спорилась.

Что нельзя делать 2 марта

Самым суровым считался запрет смотреть на вечернее небо: падающая звезда в этот день предвещала тяжелую болезнь или даже большую беду.

Не покупали новую обувь — верили, что она принесет владельцу сплошные препятствия в делах. Рукодельницы прятали свое шитье и вязание подальше в сундуки, чтобы кикимора не добралась: дух мог запутать нитки, порвать ткань или испортить начатую работу.

Стричь волосы в этот день тоже не решались — существовало поверье, что вместе с волосами можно «состричь» свою финансовую удачу. Даже письма и важные сообщения старались не отправлять: считалось, что любая переписка 2 марта обернется ссорами и недопониманием.

Что пить в пост? Полный гайд по напиткам читайте на нашем сайте.

приметы
народные приметы
запреты
обычаи
традиции
фольклор
суеверия
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не на этой неделе»: Трамп высокомерно «осадил» вышедший на переговоры Иран
Налет БПЛА на Новороссийск 2 марта: попадание в многоэтажку, что известно
Куда поехать в отпуск на море за границу весной 2026-го: топ-6 стран, цены
Загадка смерти великого борца: что на самом деле случилось с Сайтиевым
«Самые счастливые»: российские туристы чудом избежали ударов в Дубае
В России сообщили о попытках диверсий на двух газопроводах
Спецборт МЧС вывезет из Египта десятки эвакуированных из Израиля россиян
Дуров сравнил безопасность в Дубае и Европе
«Ожидаем жертв»: Трамп озвучил базовые последствия атаки против Ирана
Стало известно, почему россиян пока что не эвакуируют из Израиля
Обломки БПЛА рухнули на жилой дом в Краснодарском крае
Похоронил СССР и ушел: за что Россия никогда не простит Горбачева
Составлен список российских звезд, которые находятся под обстрелами в Дубае
Американский авианосец «ушел» после решительной операции КСИР
КСИР заявил о десятках погибших в Хайфе в результате иранского удара
«Евротройка» пригрозила Ирану из-за ударов по союзникам
КСИР заявил о новых прорывах в противостоянии с США и их союзниками
Трамп обозначил сроки проведения военной операции в Иране
Средства ПВО уничтожили почти 60 дронов ВСУ над регионами России
Иран лишился семерых генералов во время атаки США и Израиля
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.