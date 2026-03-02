Приметы 2 марта — Федор Тирон и Мариамна: как прогнать зло и защитить дом?

Второй день марта в народном календаре отмечен печатью двойственности. Церковь в эту дату вспоминает великомученика Федора Тирона и праведную Мариамну. Наши предки верили, что святой Федор способен отыскивать украденное и помогать в поиске пропавших людей — к нему обращались с молитвой о возврате потерянного. А вот имя Мариамны в крестьянской среде приобрело неожиданное прозвище — Кикимора. Считалось, что именно в эту дату активизируется домашний дух, который может как помогать по хозяйству, так и вредить: путать пряжу, бить посуду или пугать малышей. Хозяйки проводили обряды: либо задабривали кикимору кашей и лентами, либо, если уж совсем досаждала, пытались выжить нечисть из избы заговорами.

Приметы о погоде на 2 марта

По погоде в начале марта определяли, насколько удачным будет сельскохозяйственный год.

Какая погода в этот день, таким будет и все лето.

Если на дорогах много талой воды — май будет зеленым и богатым на траву.

Туман с утра — к дождливому и прохладному лету.

Длинные сосульки на крышах — к долгой весне и позднему лету.

Если пошел дождь — жди хорошего урожая хлеба и льна.

Приметы о птицах и зверях 2 марта

В этот день природа начинает просыпаться, и поведение животных становится главным индикатором перемен.

Прилетели грачи — через месяц снег полностью сойдет.

Если птицы возвращаются из теплых краев большими стаями — весна будет ранней и очень бурной.

Вороны купаются в лужах или снегу — к скорому теплу.

Если домашние птицы (гуси, утки) прячут голову под крыло — жди возвращения морозов.

Что можно и нужно делать 2 марта

Молиться Федору Тирону о возвращении пропажи. Если у вас что-то украли или потерялся близкий человек, этот день считается самым сильным для обращения за помощью.

Убирать в доме и окроплять углы святой водой. Это лучший способ выгнать «кикимору» — мелкие неприятности, поломки и бытовой хаос.

Много пить чистой воды. Верили, что вода 2 марта очищает организм от зимних застоев и болезней.

Проверять садовый инвентарь. Пора готовиться к земледельческому сезону, чтобы работа спорилась.

Что нельзя делать 2 марта

Самым суровым считался запрет смотреть на вечернее небо: падающая звезда в этот день предвещала тяжелую болезнь или даже большую беду.

Не покупали новую обувь — верили, что она принесет владельцу сплошные препятствия в делах. Рукодельницы прятали свое шитье и вязание подальше в сундуки, чтобы кикимора не добралась: дух мог запутать нитки, порвать ткань или испортить начатую работу.

Стричь волосы в этот день тоже не решались — существовало поверье, что вместе с волосами можно «состричь» свою финансовую удачу. Даже письма и важные сообщения старались не отправлять: считалось, что любая переписка 2 марта обернется ссорами и недопониманием.

