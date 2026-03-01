Приметы 1 марта — Ярилин день: встречаем весну в праздник солнца!

В народе говорили: как Ярила зиму на вилы поднимет, так и пойдет тепло. Первый день весны, 1 марта, испокон веков посвящали славянскому богу солнца и плодоносящей силы — Яриле. Когда-то именно в этот час наши предки встречали не просто весну, а самый настоящий Новый год — так было на Руси до 1492 года. Это день великого противостояния: Ярило вступает в бой со стужей, лучами-рогатинами выталкивая зиму прочь.

Приметы о погоде в первый день весны, 1 марта

Первый день весны — главный индикатор погоды на ближайшие месяцы.

Если на 1 марта тепло и солнечно — значит, вся весна будет такой же ласковой.

Снег идет в первый день весны — к богатому урожаю зерновых и грибному лету.

Густой туман с утра — лето будет дождливым и сырым.

Если в этот день началась оттепель и потекли ручьи — впереди еще будут заморозки. «Марток — надень семь порток» — предупреждает нас пословица.

Подул теплый ветер — лето будет ветреным, но урожайным на фрукты.

Приметы о птицах и зверях 1 марта

В первый день весны наши предки внимательно наблюдали за поведением зверей и птиц — говорили, что именно они первыми чувствуют пробуждение Ярилы и могут предсказать погоду. Особо почиталось в этот день бережное отношение к животным — любая жестокость к скотине или дикому зверю расценивалась как оскорбление самого солнечного божества.

Что можно и нельзя делать в первый день весны? Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Встречаем солнце! Что можно и нужно делать 1 марта

Встречать рассвет. Считалось, что солнце 1 марта дает силу и здоровье на весь год. Особенно это было важно для беременных женщин: им советовали погреться в первых лучах, чтобы ребенок родился крепким.

Очищать порог дома. Традиция велит смести снег с крыльца и порога, чтобы «открыть путь» весне и удаче.

Давать милостыню и помогать ближним. Хорошие поступки в первый день года (по старому стилю) закладывают фундамент благополучия на 12 месяцев вперед.

Проводить время на свежем воздухе. Ярилин день — праздник активной энергии, поэтому дома засиживаться не стоит.

Что нельзя делать 1 марта

Первый день весны на Руси окружали строгими запретами, нарушить которые значило навлечь на себя невзгоды на весь год.

Тяжелая работа и домашние хлопоты отменялись: считалось, что кто горб гнет на Ярилу, тот все лето без толку проворонит — стирка, уборка и строительство откладывались до лучших времен.

Запрещалось ссориться, сквернословить и ворошить старые обиды: с каким сердцем весну встретишь, таким и жить дальше будешь.

Не давали взаймы — деньгу отдашь, с ней и достаток на три месяца уйдет, говорили наши предки. А вечером, чтобы приветствовать нарождающееся солнце, в каждом доме зажигали свечи или лампады — тьма без огня считалась дурной приметой.

