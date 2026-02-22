Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 11:34

В России заработает регистр беременных

В России с 1 марта начнет работать регистр беременных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России с 1 марта запустят работу регистра с данными о беременных, следует из приложения к постановлению правительства. Он будет содержать информацию о регистрации, наличии критических ситуаций, исходе беременности, а также информацию о выявлении врожденных аномалий у ребенка.

Также в регистре будут фиксироваться данные о беременных, вставших на учет до 12 недели беременности и применявших вспомогательные репродуктивные технологии. Помимо этого, будет осуществляться мониторинг основных показателей: процент успешных беременностей, процент детей, рожденных в срок, процент детей с особыми состояниями в перинатальный период и процент детей с врожденными отклонениями.

Кроме того, в регистр будут заноситься данные о пациентах с определенными заболеваниями, такими как сахарный диабет, стенокардия, психические расстройства и другие. Это позволит более эффективно отслеживать и анализировать состояние здоровья беременных женщин и новорожденных.

Ранее сообщалось, что беременные женщины из группы среднего и высокого риска хромосомных аномалий у ребенка теперь смогут пройти скрининг в рамках ОМС. Процедура доступна с конца первого триместра.

