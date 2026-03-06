Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 11:58

Ученые выяснили, как Трамп перепугал беременных американок

Lancet: назначения парацетамола в США снизились на 10% после критики от Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
После того как президент США Дональд Трамп публично заявил о возможной связи между приемом парацетамола во время беременности и развитием аутизма у детей, количество назначений этого препарата в стране снизилось на 10%, говорится в опубликованном в журнале The Lancet исследовании. Согласно материалу, число назначений препарата сократилось на 10% среди женщин репродуктивного возраста по истечении трех месяцев после заявления американского лидера.

Неизвестно, отражают ли представленные результаты изменения в спросе пациентов или же дело в процессе принятия решений врачами. Тем не менее, такие результаты показывают очевидную силу, которой обладают авторитетные деятели, способные вызывать внезапные изменения в практике здравоохранения, — говорится в материале.

Ученые подчеркивают, что полученные данные указывают скорее на корреляцию между публичными высказываниями и врачебной практикой, а не на прямую причинно-следственную связь. Кроме того, исследование учитывает только рецепты, выписанные в больницах, и не отражает ситуацию с безрецептурным приемом препарата.

Один из авторов исследования, Джереми Фауст, в комментарии The Washington Post отметил, что работа демонстрирует серьезное влияние президента и его администрации на решения граждан в вопросах здоровья. По его словам, это накладывает на лидеров огромную ответственность за соответствие их высказываний научным данным.

Ранее кандидат медицинских наук Ольга Бутранова заявила, что безопасность приема парацетамола беременными женщинами подтверждается исследованиями, а связь препарата с развитием аутизма у детей не имеет научных подтверждений. Она отметила, что выводы Трампа основаны всего лишь на восьми работах.

