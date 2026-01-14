Снежный ад и морозы в Москве: когда это наконец закончится и потеплеет

Москва оказалась в снежной ловушке. Такие сильные и длительные снегопады, как в начале 2026 года, случаются в столице нечасто. Гидрометцентр сообщил, что за 146 лет метеонаблюдений подобное количество осадков выпадало всего 24 раза. Как долго это будет продолжаться, какой высоты достигнут сугробы и какие еще неожиданные сюрпризы принесет погода этой зимой — в материале NEWS.ru.

Почему Москва утонула в сугробах

Сильные снегопады повторяются в Москве один раз в пять-шесть лет, сообщили в Гидрометцентре. В этот раз во всем виноват южный циклон, который бушевал в столице 9 января. Он отличался повышенной влажностью, двигался над незамерзающими акваториями Средиземного и Черного морей, задержался над центральными регионами на несколько дней, что и привело к обильным снегопадам. В столичном регионе за сутки выпало 21,4 мм осадков, что составляет 40% месячной нормы.

«В пик стихии в разных районах Московского региона сугробы вырастали до 60 см. Далее под собственным весом снег оседал», — рассказал в беседе с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Количество снега в Москве сейчас сильно превышает климатическую норму. На 14 января высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ — около 40 см, поделилась с NEWS.ru ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она заметила, что этот показатель близок к рекордному значению января 1942 года, когда высота снежного покрова составляла 49 см.

Когда в Москве прекратится снегопад

В ближайшую неделю или даже до конца января повторения снежного апокалипсиса не будет, сказал Ильин. Сегодня, 14 января, пройдет небольшой снег.

«За последнюю ночь в Москве выпало всего 2 мм снега. В течение дня все это будет продолжаться, затем зона осадков будет смещаться на восток, и сегодня осадки прекратятся», — сказала Позднякова.

Ожидаются ли в Москве новые циклоны

По словам опрошенных NEWS.ru синоптиков, от южного циклона, принесшего сильные снегопады в Москву, «практически ничего не осталось». Но пока нельзя сказать точно, какие новые циклоны накроют столицу в ближайшее время.

«Пути Господа неисповедимы. Сейчас неизвестно, какой циклон образуется на юге и рванет на север. Вряд ли это вам кто-то скажет. Но уже точно известно, что погода готовит нам температурный сюрприз», — заметил Ильин.

Какие погодные сюрпризы стоит ждать в Московском регионе

В выходные в Московском регионе похолодает до минус 22–25 градусов. Сильные морозы будут как в ночное, так и в дневное время суток, прогнозирует Позднякова.

«Над столичным регионом раскинется обширный холодный антициклон. Температура резко понизится и все выходные будет ниже климатической нормы на 10 градусов. А сейчас у нас, кстати, отмечается некоторая слабоположительная аномалия. Вот и представьте, насколько похолодает к выходным дням», — продолжила синоптик.

Сильные морозы будут как в ночное, так и дневное время, говорит она. Температура 17 января будет в пределах минус 15–17 градусов. На Крещение, 19 января, — минус 10–15, что на один или два градуса ниже климатической нормы.

«Осадков или какого-либо изменения снежного покрова при этом не ожидается», — прокомментировала Позднякова.

Какие погодные рекорды стоит ждать в России

В разговоре с NEWS.ru Ильин заметил, что в России ожидается очень холодный, морозный и малоснежный конец января. Погоду на территории всей страны будет определять обширный антициклон.

«Это нестандартно. Температуры будут сильно превышать нормы со знаком минус. Отклонения могут составлять 10–15 градусов», — сообщил метеоролог.

К примеру, на северо-востоке европейской территории страны температура может достигнуть 30 градусов мороза, в центральной части — 27 (при этом в отдельных районах — минус 30). В Приволжском федеральном округе ожидается 33–38 в ночные часы. Отметим, что при минусовых температурах часто образуются редкие оптические явления, например «ледяная радуга». Она возникает из-за того, что в воздухе парят микрокристаллы льда и солнечный свет преломляется, как в призме.

