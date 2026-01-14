Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 04:35

Ряд российских регионов ждет крепкий мороз на Крещение

Шувалов: в сибирских регионах ожидаются аномальные морозы до минус 40 градусов

Крещение Господне в 2025 году Крещение Господне в 2025 году Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Значительное похолодание ожидается в предстоящие дни на большей части территории России. Как сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, аномальные морозы до минус 40 градусов ударят по Томской, Новосибирской областям и югу Красноярского края.

В первую очередь аномальные морозы до минус 40 градусов ожидаются в Томской, Новосибирской областях до юга Красноярского края. До минус 35 градусов понизится температура перед крещением в Омской области, Алтайском крае, — рассказал Шувалов.

Похолодание затронет и Урал, продлившись до выходных. На европейскую часть страны интенсивное похолодание придет в пятницу, распространяясь с востока. В средней полосе ночные температуры в отдельных восточных районах (Татарстан, Удмуртия, Кировская область) могут достигать минус 25–30 градусов, в центральных областях — минус 20–25.

На западе европейской территории морозы будут мягче: в Пскове, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге ночью ожидается минус 15–20 градусов, днем — минус 10–15. Похолодание, которое на 5–10 градусов ниже климатической нормы, захватит практически всю Русскую равнину. Даже на юге, в Краснодаре, ночью возможны заморозки до минус 10–12 градусов.

Ранее сообщалось, что сильные морозы, достигающие –50 градусов и ниже, прогнозируются сразу в нескольких муниципальных округах Таймыра. Особенно сильное похолодание ожидается 13 и 14 января. В Таймырском Долгано-Ненецком округе температура достигнет отметки в –50 градусов, а в Эвенкийском муниципальном округе возможно понижение до –55.

морозы
Сибирь
погода
Александр Шувалов
