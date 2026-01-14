Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 03:07

Самый северный полуостров России ждут трескучие морозы

МЧС: на Таймыре ожидаются морозы ниже –50 градусов

Таймыр Таймыр Фото: Global Look Press/Serguei Fomine
Читайте нас в Дзен

Сильные морозы, достигающие –50 градусов и ниже, прогнозируются сразу в нескольких муниципальных округах Таймыра, сообщила пресс-служба администрации Норильска. Особенно сильное похолодание ожидается 13 и 14 января. В Таймырском Долгано-Ненецком округе температура достигнет отметки в –50 градусов, а в Эвенкийском муниципальном округе возможно понижение до –55.

Управление ГО и ЧС Норильска информирует: 14 января 2026 года на юге Таймыра сохранится сильный мороз, температура воздуха местами — –50 градусов и ниже, сообщили власти Норильска.

В связи с суровыми погодными условиями родителям школьников из Центрального района Норильска, а также поселков Оганер, Талнах и Кайеркан предоставлено право самостоятельно принимать решение о посещении детьми занятий. Это позволяет оставить детей дома в самые морозные дни, обеспечив их безопасность. Жителям региона рекомендуют соблюдать предельную осторожность, максимально ограничить пребывание на открытом воздухе и быть внимательными к своему здоровью.

Ранее травматолог Николай Стрелков заявил, что в период гололеда рекомендуется ходить мелкими шагами с согнутыми коленями. Кроме того, в такую погоду нужно отдавать предпочтение обуви с рифленой подошвой и избегать каблуков.

погода
Таймыр
морозы
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ряд российских регионов ждет крепкий мороз на Крещение
Более сотни бойцов ВСУ пропало без вести после присоединения к «Азову»
Атака ВСУ на Ростов-на-Дону ночью 14 января: попадание в дома, что известно
Врач назвал главные причины частых походов в туалет
«Очень решительно»: Трамп в очередной раз пригрозил Ирану
Украинские БПЛА врезались в жилые дома на юге России
«Не играют в европейские игры»: Венгрия становится промышленным центром ЕС
Элайджа Вуд отказался обсуждать съемки нового фильма о Средиземье
Трамп устроил перепалку с рабочим завода Ford из-за жесткого обвинения
Гороскоп на 14 января: общаемся с семьей, наводим уют
«Ошалевший мир»: Лукашенко заявил о сложной геополитической обстановке
Названа главная опасность идеализации партнера в начале отношений
Новый возлюбленный, «Холоп-3», скандалы: куда пропала Кристина Асмус
Самый северный полуостров России ждут трескучие морозы
Непогода привела к травмированию более 120 жителей Словакии
Одна из стран Евросоюза отказалась защищать Гренландию от Трампа
Украинские силовики проводят обыски в офисе партии Тимошенко
Грузовой поезд сошел с рельсов в немецком городе
Женщина попыталась зарезать мужчину в Москве
«Растление молодого поколения»: в России призвали запретить игру GTA VI
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.