Самый северный полуостров России ждут трескучие морозы

Сильные морозы, достигающие –50 градусов и ниже, прогнозируются сразу в нескольких муниципальных округах Таймыра, сообщила пресс-служба администрации Норильска. Особенно сильное похолодание ожидается 13 и 14 января. В Таймырском Долгано-Ненецком округе температура достигнет отметки в –50 градусов, а в Эвенкийском муниципальном округе возможно понижение до –55.

В связи с суровыми погодными условиями родителям школьников из Центрального района Норильска, а также поселков Оганер, Талнах и Кайеркан предоставлено право самостоятельно принимать решение о посещении детьми занятий. Это позволяет оставить детей дома в самые морозные дни, обеспечив их безопасность. Жителям региона рекомендуют соблюдать предельную осторожность, максимально ограничить пребывание на открытом воздухе и быть внимательными к своему здоровью.

Ранее травматолог Николай Стрелков заявил, что в период гололеда рекомендуется ходить мелкими шагами с согнутыми коленями. Кроме того, в такую погоду нужно отдавать предпочтение обуви с рифленой подошвой и избегать каблуков.