18 декабря 2025 в 17:47

Травматолог дал советы, как избежать падений в гололед

Травматолог Стрелков: в гололед лучше ходить мелкими шагами с согнутыми коленями

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В период гололеда рекомендуется ходить мелкими шагами с согнутыми коленями, заявил «Радио 1» травматолог Николай Стрелков. Кроме того, в такую погоду нужно отдавать предпочтение обуви с рифленой подошвой и избегать каблуков.

Старайтесь ходить там, где дорога обработана песком или антигололедными реагентами. При падении сгруппируйтесь, защитите голову и не вытягивайте руки вперед, чтобы избежать переломов. При ушибах помогают холод и эластичная повязка, а при деформации суставов или сильной боли необходимо сразу обращаться в травмпункт, — посоветовал Стрелков.

По его словам, в зону повышенного риска входят женщины, в особенности пенсионерки. Дело в том, что с возрастом в организме снижается уровень кальция и кости становятся более хрупкими. В такой период пациенты чаще всего попадают в травмпункт с переломами лучевой кости и лодыжек.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская предупредила, что люди нередко принимают скрытые переломы без смещения за ушибы. По словам врача, тревожными признаками после удара или падения будут деформация сустава, покраснение кожи, отек и потеря чувствительности.

врачи
травмы
здоровье
гололед
