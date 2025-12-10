Невролог предупредила, какие травмы могут маскироваться под ушибами Невролог Демьяновская: скрытые переломы без смещения нередко принимают за ушибы

Люди нередко принимают скрытые переломы без смещения за ушибы, заявила РИАМО невролог Екатерина Демьяновская. По словам врача, тревожными признаками после удара или падения будут деформация сустава, покраснение кожи, отек и потеря чувствительности.

Если, несмотря на покой и щадящий режим, боль сохраняется или усиливается — это повод для визита к травматологу. Под «простым ушибом» могут маскироваться вывих, перелом по типу трещины, перелом без смещения, повреждение внутрисуставных структур, частичный или полный разрыв связок, — предупредила Демьяновская.

Она добавила, что в травмопункте врач проведет осмотр, а также назначит рентгеновское или другое инструментальное исследование. Это позволит точно поставить диагноз и определить эффективную тактику лечения.

Ранее травматолог-ортопед Алишер Зохиров заявил, что отек и резкая боль могут быть симптомами повреждения связок. По его словам, при разрыве связок также возможно ограничение подвижности и повышение температуры.