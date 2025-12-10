ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 11:56

Невролог предупредила, какие травмы могут маскироваться под ушибами

Невролог Демьяновская: скрытые переломы без смещения нередко принимают за ушибы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Люди нередко принимают скрытые переломы без смещения за ушибы, заявила РИАМО невролог Екатерина Демьяновская. По словам врача, тревожными признаками после удара или падения будут деформация сустава, покраснение кожи, отек и потеря чувствительности.

Если, несмотря на покой и щадящий режим, боль сохраняется или усиливается — это повод для визита к травматологу. Под «простым ушибом» могут маскироваться вывих, перелом по типу трещины, перелом без смещения, повреждение внутрисуставных структур, частичный или полный разрыв связок, — предупредила Демьяновская.

Она добавила, что в травмопункте врач проведет осмотр, а также назначит рентгеновское или другое инструментальное исследование. Это позволит точно поставить диагноз и определить эффективную тактику лечения.

Ранее травматолог-ортопед Алишер Зохиров заявил, что отек и резкая боль могут быть симптомами повреждения связок. По его словам, при разрыве связок также возможно ограничение подвижности и повышение температуры.

