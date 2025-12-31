Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 02:56

В Госдуме отреагировали на слухи о запрете ряде россиян въезжать в Грузию

Депутат Водолацкий: следует разобраться, кто решил не пускать россиян в Грузию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Необходимо выяснить, кто дал команду не пропускать граждан России через грузинскую границу, сказал Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, ни одна страна мира не может действовать таким образом.

Это, скорее всего, происки каких-то сил, которые сегодня все-таки существуют в политической среде Грузии и не хотят налаживания и сближения страны с Россией. Возможно, где-то в структурах погранслужбы завелся предатель политики правительства Грузии, который дал такие указания, — констатировал он.

Водолацкий подчеркнул, что сейчас отношения России с грузинской стороной налаживаются. В связи с этим о случаях дискриминации нужно рассказывать на всех ресурсах, в том числе туристических, считает он.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что число визовых отказов в странах Евросоюза для граждан России неизменно растет. Дипломат подчеркнула, что также сокращаются сроки нахождения по туристическим визам. Кроме того, по словам Захаровой, отдельные государства Европы вообще прекратили выдавать визы гражданам России.

Грузия
россияне
туристы
въезд
