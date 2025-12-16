Захарова оценила ограничение выдачи шенгенских виз россиянам

Число визовых отказов в странах Евросоюза для граждан России неизменно растет, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с открытием визовых центров Кипра в России. По ее словам, у ЕС дискриминационный подход к гражданам России.

Косметические попытки выправить ситуацию не будут иметь результатов — пока ЕС не прекратит свою антироссийскую политику, в том числе дискриминационный подход, направленный на последовательное ужесточение режима въезда россиян на территорию Европейского союза, — заявила она.

Дипломат подчеркнула, что в странах Евросоюза неуклонно увеличивается количество отказов в выдаче виз, сокращаются сроки нахождения по туристическим визам, кроме того, отдельные государства Европы прекратили выдавать визы гражданам России вообще. Она добавила, что к существующим мерам ограничения передвижения россиян с ноября 2025 года прибавится решение Европейской комиссии о прекращении оформления многократных шенгенских виз российским гражданам.

Ранее российские туристы пожаловались на трудности при оформлении шенгенских виз и попытках въезда в страны Европейского союза. Многие сталкиваются с сокращенными сроками виз, повышенными требованиями и отказами без объяснения причин.